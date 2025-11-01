Advertisement
दिल की सेहत से लेकर दिमाग को दुरुस्त रखता है ये पत्ता, रोजाना चबाएंगे तो दिखेगा असर

Paan Ke Patte Ke Fayde: पान का पत्ता की खुशबू से ही तन और मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत के लिहाज से ये कितना लाभकारी है, आप भी इसके फायदों के बारे में जरूर जानें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:12 AM IST
Betel Leaf: मीठा खाने का मन करता है तो लोग हेल्दी ऑप्शन के तौर पर पान को चुनते हैं. पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा-पाठ में भी किया जाता है. पान खाने में तो स्वाद से भरपूर होता ही है, लेकिन पान के पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं, जो कई शारीरिक समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं.

कई परेशानियों में राहत है पान का पत्ता
पान के पत्ते की तासीर ठंडी होती है और यह एसिडिटी या ब्लोटिंग, डाइजेशन, दातों की समस्या और मुंह से आने वाली दुर्गंध में राहत देता है. पान के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेंट्री, दर्द निवारक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और कैरोटीन होते हैं. ये पेट से जुड़ी बीमारियों से लेकर त्वचा को निखारने में भी मदद करते हैं.

ओरल हेल्थ के लिए अच्छा
अगर दांतों में दर्द की समस्या, खून आना और पायरिया जैसी समस्या है, तो पान का पत्ता बहुत फायदेमंद है. पान के पत्तों में विटामिन सी होता है और अपनी एक खूशबू भी होती है. अगर सुबह खाली पेट पान के पत्ते को चबाकर खाया जाए तो मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों पर लगा पीलापन भी कम होता है. पान के पत्ते की अपनी खूशबू होती है, जो मुंह से निकलने वाली दुर्गंध को कम करती है.

पेट के लिए फायदेमंद
अगर पेट में भारीपन और पाचन की समस्या रहती है, तो पान का पत्ता लाभकारी होता है. पान के पत्ते के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और पेट ठंडा भी रहता है और एसिडिटी की दिक्कत भी कम होती है. पान के पत्ते का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि इसे लगाकर भी इसका लाभ पाया जा सकता है.

सर्दी-जुकाम में फायदेमंद
अगर सर्दी-जुकाम की परेशानी हो रही है और छाती में कफ जमा है, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है. पान के पत्ते को घी में सेक कर रात के समय छाती पर लगाने से सर्दी से आराम मिलता है. ये आयुर्वेदिक उपाय बच्चों के लिए किया जा सकता है. 

मेंटल और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा
पान का पत्ता मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है. पान के पत्ते चबाने से तंत्रिका तंत्र को आराम मिलता है, मूड अच्छा होता है, और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है. पान का पत्ता हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है, क्योंकि ये हाई बीपी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे दिल से जुड़े रोग कम होते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

betel leafpaanHeartStomachbrainImmunity

