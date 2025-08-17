पैकेट वाले जैम में होते हैं हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, लाल अमरूद से घर पर ही बनाएं मिलावट फ्री जेली
Advertisement
trendingNow12884695
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पैकेट वाले जैम में होते हैं हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, लाल अमरूद से घर पर ही बनाएं मिलावट फ्री जेली

नाश्ते में ब्रेड या पराठे के साथ जेली खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन कितना अच्छा हो कि ये आपके घर में ही बन जाए, जिससे प्रिजर्वेटिव्स और सेहत की टेंशन न हो.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैकेट वाले जैम में होते हैं हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, लाल अमरूद से घर पर ही बनाएं मिलावट फ्री जेली

Guava Jelly Recipe: बाजार में मिलने वाली जेली बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर मिलाए जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर ही लाल अमरूद की मदद से प्योर, टेस्टी और मिलावट-फ्री जेली बना सकते हैं. लाल अमरूद (Red Guava) न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

जरूरी सामग्री

पके हुए लाल अमरूद - 1 किलो

चीनी - लगभग 700-800 ग्राम (स्वाद अनुसार)

नींबू का रस - 2 बड़े चम्मच

पानी - 3-4 कप

बनाने का तरीका

अमरूद तैयार कैसे करें?
सबसे पहले लाल अमरूद को अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें. बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है.

1. पल्प बनाना
अब अमरूद के टुकड़ों को एक पैन में पानी डालकर उबालें. जब ये नरम हो जाएं तो आंच बंद कर दें और मिक्सचर को ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसे छलनी या मलमल के कपड़े से छान लें. आपको साफ अमरूद का रस मिल जाएगा.

2. जेली पकाना
छने हुए रस को मापें और उसी अनुपात में चीनी डालें. आमतौर 1 कप रस के लिए तकरीबन तीन चौथाई कप चीनी काफी होती है. इस मिक्सचर को धीमी आंच पर पकाएं. बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए.

3. नींबू का रस डालना
जब मिक्चर गाढ़ा होने लगे तो इसमें नींबू का रस डालें. नींबू जेली को सेट होने में मदद करता है और स्वाद भी बढ़ाता है.

4. जेली टेस्ट
जेली बनने का पता लगाने के लिए एक प्लेट में थोड़ा-सा मिक्चर डालें. अगर वो ठंडा होकर जम जाए और चिपचिपा न हो, तो आपकी जेली तैयार है.

5. स्टोर करना
जेली को तुरंत स्टरलाइज की हुई कांच की बोतलों में भरें और ढक्कन कसकर बंद कर दें. प्लास्टिक के जार को यूज करने से बचें

इसके फायदे

1. घर में बनी अमरूद की जेली पूरी तरह मिलावट-फ्री होती है.

2. बच्चों के लिए बाजार की कैंडी और जेली का हेल्दी ऑप्शन है.

3. लाल अमरूद के न्यूट्रीएंट्स लंबे टाइम तक सेफ रहते हैं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

GuavaJellyJam

Trending news

धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
;