पैकेट वाले जैम में होते हैं हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, लाल अमरूद से घर पर ही बनाएं मिलावट फ्री जेली

Guava Jelly Recipe: बाजार में मिलने वाली जेली बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर मिलाए जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर ही लाल अमरूद की मदद से प्योर, टेस्टी और मिलावट-फ्री जेली बना सकते हैं. लाल अमरूद (Red Guava) न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

जरूरी सामग्री

पके हुए लाल अमरूद - 1 किलो

चीनी - लगभग 700-800 ग्राम (स्वाद अनुसार)

नींबू का रस - 2 बड़े चम्मच

पानी - 3-4 कप

बनाने का तरीका

अमरूद तैयार कैसे करें?

सबसे पहले लाल अमरूद को अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें. बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है.

1. पल्प बनाना

अब अमरूद के टुकड़ों को एक पैन में पानी डालकर उबालें. जब ये नरम हो जाएं तो आंच बंद कर दें और मिक्सचर को ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसे छलनी या मलमल के कपड़े से छान लें. आपको साफ अमरूद का रस मिल जाएगा.

2. जेली पकाना

छने हुए रस को मापें और उसी अनुपात में चीनी डालें. आमतौर 1 कप रस के लिए तकरीबन तीन चौथाई कप चीनी काफी होती है. इस मिक्सचर को धीमी आंच पर पकाएं. बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए.

3. नींबू का रस डालना

जब मिक्चर गाढ़ा होने लगे तो इसमें नींबू का रस डालें. नींबू जेली को सेट होने में मदद करता है और स्वाद भी बढ़ाता है.

4. जेली टेस्ट

जेली बनने का पता लगाने के लिए एक प्लेट में थोड़ा-सा मिक्चर डालें. अगर वो ठंडा होकर जम जाए और चिपचिपा न हो, तो आपकी जेली तैयार है.

5. स्टोर करना

जेली को तुरंत स्टरलाइज की हुई कांच की बोतलों में भरें और ढक्कन कसकर बंद कर दें. प्लास्टिक के जार को यूज करने से बचें

इसके फायदे

1. घर में बनी अमरूद की जेली पूरी तरह मिलावट-फ्री होती है.

2. बच्चों के लिए बाजार की कैंडी और जेली का हेल्दी ऑप्शन है.

3. लाल अमरूद के न्यूट्रीएंट्स लंबे टाइम तक सेफ रहते हैं.