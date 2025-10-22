क्या सच में सवेरे पढ़ाई करने से ज्यादा याद होता है? क्या है पढ़ने का परफेक्ट टाइम, सुबह या शाम...

Best Time for Study: पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक, बचपन से सभी यही बोलते थे कि सुबह-सुबह उठकर पढ़ो, सुबह पढ़ने से ज्यादा याद होता है. ऐसे में सब के मन में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम क्या है-सुबह या शाम? ऐसे में इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे. आपको बता दें, पढ़ाई का बेस्ट टाइम छात्र की आदतों और बॉडी की बॉयोलॉजिकल क्लोक पर डिपेंड करता है. इस खबर में हम आपको डीटेल में बताएंगे कि सुबह और शाम में पढ़ाई करने के क्या फायदे होते हैं?

सुबह की पढ़ाई

सुबह के समय पढ़ाई करने से ताजगी और कंसन्ट्रेशन बना रहता है. रात की भरपूर नींद लेने के बाद ब्रेन फ्रेश होता है और ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ जाती है. खासकर ऐसा तब ज्यादा होता है, जब आप सूरज की रोशनी के साथ उठकर पढ़ाई करें. इससे याददाश्त और समझने की शक्ति कई ज्यादा तेज हो जाती है. सुबह के समय पढ़ाई करने का एक और फायदा होता है, इससे माहौल शांत होता है, जिससे मन कम भटकता है.

शाम की पढ़ाई

आपको बता दें, शाम का समय पढ़े हुए को दोहराने और रिवीजन के लिए बेहतर होता है. इसके अलावा शाम का समय उन छात्रों के लिए बेस्ट है, जो रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं. ये समय दिनभर की चीजों के बाद आराम को होता है, ऐसे में इस समय रिवीजन करना आसान रहता है. समय के समय अगर छात्र सुबह पढ़ी हुई चीजों को दोहराएंगे, तो वो चीजें लंबे समय तक उनके ब्रेन में रहती है.

अपना बेस्ट समय खुद समझें

ऐसा मुमकिन है कि हर छात्र के पढ़ने का बेस्ट टाइम अलग-अलग हो. दरअसल हर छात्र की बॉडी क्लॉक अलग होती है. कई छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो कई रात की शांती में पढ़ना चाहते हैं. इसलिए दूसरों को सुनने के बजाय, आपको खुद का परफेक्ट टाइम पहचाने की जरूर है, जिस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, वहीं समय पढ़ाई का बेस्ट टाइम है.

