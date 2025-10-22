Advertisement
trendingNow12971077
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या सच में सवेरे पढ़ाई करने से ज्यादा याद होता है? क्या है पढ़ने का परफेक्ट टाइम, सुबह या शाम...

Perfect Timing for Study: हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता है कि पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, सुबह या शाम? किस टाइम पढ़ाई करने का सबसे ज्यादा असर होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको स्टूडेंट्स के इस सवाल का जवाब देंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सच में सवेरे पढ़ाई करने से ज्यादा याद होता है? क्या है पढ़ने का परफेक्ट टाइम, सुबह या शाम...

Best Time for Study: पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक, बचपन से सभी यही बोलते थे कि सुबह-सुबह उठकर पढ़ो, सुबह पढ़ने से ज्यादा याद होता है. ऐसे में सब के मन में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम क्या है-सुबह या शाम? ऐसे में इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे. आपको बता दें, पढ़ाई का बेस्ट टाइम छात्र की आदतों और बॉडी की बॉयोलॉजिकल क्लोक पर डिपेंड करता है. इस खबर में हम आपको डीटेल में बताएंगे कि सुबह और शाम में पढ़ाई करने के क्या फायदे होते हैं?

 

सुबह की पढ़ाई
सुबह के समय पढ़ाई करने से ताजगी और कंसन्ट्रेशन बना रहता है. रात की भरपूर नींद लेने के बाद ब्रेन फ्रेश होता है और ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ जाती है. खासकर ऐसा तब ज्यादा होता है, जब आप सूरज की रोशनी के साथ उठकर पढ़ाई करें. इससे याददाश्त और समझने की शक्ति कई ज्यादा तेज हो जाती है. सुबह के समय पढ़ाई करने का एक और फायदा होता है, इससे माहौल शांत होता है, जिससे मन कम भटकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

शाम की पढ़ाई
आपको बता दें, शाम का समय पढ़े हुए को दोहराने और रिवीजन के लिए बेहतर होता है. इसके अलावा शाम का समय उन छात्रों के लिए बेस्ट है, जो रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं. ये समय दिनभर की चीजों के बाद आराम को होता है, ऐसे में इस समय रिवीजन करना आसान रहता है. समय के समय अगर छात्र सुबह पढ़ी हुई चीजों को दोहराएंगे, तो वो चीजें लंबे समय तक उनके ब्रेन में रहती है. 

 

अपना बेस्ट समय खुद समझें
ऐसा मुमकिन है कि हर छात्र के पढ़ने का बेस्ट टाइम अलग-अलग हो. दरअसल हर छात्र की बॉडी क्लॉक अलग होती है. कई छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो कई रात की शांती में पढ़ना चाहते हैं. इसलिए दूसरों को सुनने के बजाय, आपको खुद का परफेक्ट टाइम पहचाने की जरूर है, जिस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, वहीं समय पढ़ाई का बेस्ट टाइम है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Perfect timing for studymorning or evening

Trending news

महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे