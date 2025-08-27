गणेशोत्सव में पहनें नौवारी साड़ी, दिखेगी महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक, इन चीजों के साथ करें पेयर

Nauvari Saree on Ganesh Chaturthi: इंडियन ट्रेडिशन की बात की जाए तो हर राज्य की अपनी खास पहचान होती है. महाराष्ट्र की पारंपरिक पोशाक में नौवारी साड़ी एक अलग ही पहचान रखती है. ये साड़ी न सिर्फ महाराष्ट्र की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है, बल्कि इसे पहनने वाली महिला की शान और गरिमा भी बढ़ाती है. खास मौकों जैसे गणेशोत्सव, शादी या कल्चरल डांस परफॉर्मेंस में नौवारी साड़ी पहनने का चलन आज भी उतना ही पॉपुलर है.

नौवारी साड़ी की खासियत

‘नौवारी’ नाम का मतलब है 9 गज लंबाई. आमतौर पर साड़ियां 6 गज की होती हैं, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा लंबी साड़ी होती है. इसे पहनने का तरीका भी खास है. इसे धोती की तरह लपेटा जाता है, जिससे पैरों को कंफर्टेबल मूवमेंट मिलता है. यही वजह है कि पहले के जमाने में महिलाएं खेती-बाड़ी या दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज में भी इसे पहनकर कंफर्टेबल फील करती थीं. इस साड़ी की खासियत ये भी है कि ये महिला की पर्सनालिटी को रॉयल टच देती है.



कैसे करें स्टाइलिंग?

1. ब्लाउज के साथ पेयरिंग

नौवारी साड़ी को पारंपरिक पठानी या सिल्क ब्लाउज के साथ पहनें. अगर फेस्टिव लुक चाहिए तो गोल्डन बॉर्डर वाले ब्लाउज को चुनें. वहीं, मॉडर्न टच देने के लिए कंट्रास्ट कलर के स्लीवलेस या डिजाइनर ब्लाउज भी पहने जा सकते हैं.

2. नथ और गहनों की अहमियत

महाराष्ट्र की पारंपरिक ज्वेलरी नौवारी लुक को पूरा करती है. इसमें नथ (नाक की बाली) सबसे अहम है. इसके अलावा चंद्रकोर बिंदी, ठुश (मोटे मोतियों की माला), हरे-हरे कांच के चूड़े और कमरपट्टा (कमरबंद) पहनने से यह लुक और ज्यादा आकर्षक लगता है.



3. हेयरस्टाइल और मेकअप

हेयरस्टाइल में जूड़ा या गजरा लगे खुले बाल सबसे सही रहते हैं. चेहरे पर हल्का मेकअप, लाल या मरून बिंदी और हल्की लिपस्टिक पूरे लुक को संवार देती है.

4. फुटवियर

नौवारी साड़ी के साथ पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल या गोल्डन-सिल्वर कलर की सैंडल पहनें. ये लुक को ऑथेंटिक और स्टाइलिश दोनों बना देती हैं.



कब पहनें नौवारी साड़ी?

ये साड़ी खासतौर पर गणेश चतुर्थी, गुढी पड़वा, शादी या कल्चरल प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा पहनी जाती है. आजकल कई महिलाएं इसे कॉर्पोरेट पार्टियों या थीम्ड फंक्शंस में भी ट्राई करती हैं, जिससे ये ट्रेडिशन और ट्रेंड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है.