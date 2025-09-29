बीमारियों को चाबुक मार-मारकर भगा देगा 'पंचकोल', चकाचक हो जाएगा शरीर; फायदे उंगलियों पर भी नहीं गिन पाएंगे

Panchkol Benefits: आज की लाइफस्टाइल इतनी कॉम्प्लेक्स है कि घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना पड़ता है. फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं छोटी उम्र से ही परेशान करने लगती हैं. ज्यादा समय तक बैठना, खाने के बाद सो जाना या फिजिकल एक्टिविटी की कमी से एसिडिटी, पेट का फूलना, बवासीर, लिवर में सूजन या पेट से जुड़ी दूसरी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. ऐसे में आयुर्वेद में पेट से जुड़ी इन सभी बीमारियों का पक्का इलाज पंचकोल है.

क्या है पंचकोल?

पंचकोल में पांच जड़ी-बूटियों का संग्रह है. इसमें पिप्पली की जड़, चाव, पिप्पली, चित्रक और नागरमोथा होते हैं. इन पांचों जड़ी-बूटियों में पेट से जुड़ी समस्याओं से लड़ने की शक्ति होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आयुर्वेद में पंचकोल का खास स्थान

पंचकोल को आयुर्वेद में खास स्थान मिला है, क्योंकि यह पेट की बीमारियों का नाश करता है और पेट से ही हर बीमारी का जन्म होता है. बीमारियों के अनुसार आयुर्वेद में पंचकोल को लेने के तरीके भी बताए गए हैं.

कैसे डाइट में शामिल करें पंचकोल?

पंचकोल के सेवन से भूख बढ़ने लगती है, पेट में दर्द की समस्या से निजात मिलती है और पेट की जठराग्नि भी तेज हो जाती है, जिससे खाना अच्छे से पचने लगता है. पेट से जुड़ी समस्या से राहत के लिए पंचकोल का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सुबह-शाम लिया जा सकता है.

पंचकोल के फायदे

इसके अलावा, पंचकोल से श्वसन संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है. दमा और सांस लेने की समस्या में पंचकोल का सेवन किया जा सकता है. सेवन के लिए पंचकोल का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं.

इन समस्याओं में भी करता है बचाव

सर्दी लगने या खांसी-जुकाम में भी पंचकोल कारगर है. इन सभी जड़ी-बूटियों की तासीर गर्म होती है और इसका सेवन करने से कफ से राहत मिलती है. खांसी के लिए पंचकोल को शहद के साथ ले सकते हैं. इससे कफ में राहत मिलती है और सांस लेने में आसानी होती है. पंचकोल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है और मौसम बदलने के वक्त होने वाले संक्रमण से बचाता है.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.