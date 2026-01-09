हड्डियों को मजबूत बनाता है पनीर, जानें सेवन का सही तरीका!

Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलहड्डियों को मजबूत बनाता है पनीर, जानें सेवन का सही तरीका!

सर्दियों में पनीर की सब्जी खाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन सर्दियों में पनीर का सेवन करना हड्डियों को मजबूत बनाता है. आइए जानते हैं पनीर खाने के फायदे. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:53 PM IST
सर्दियों में मटर और पनीर की सब्जी हो या पनीर के पराठे किसी के मुंह में भी पानी ला सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में पनीर हड्डियों और मांसपेशियों के लिए ताकत का पावरहाउस है, जो शरीर को अनगिनत लाभ पहुंचाता है? शुद्ध दूध से बना पनीर हर मौसम में बराबर लाभ देता है. गर्मियों में पनीर का सेवन पेट को ठंडक देता है, जबकि सर्दियों में पनीर से शरीर को हेल्थी फैट मिलते हैं और शरीर का तापमान संतुलित रहता है.

पनीर के पोषक 
आयुर्वेद में माना गया है कि अगर सही मसालों के साथ पनीर का सेवन किया जाए तो यह कफ बढ़ने से रोकता है और शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं.पनीर का सेवन मांसपेशियों के लिए लाभकारी होता है और धीरे-धीरे मसल्स रिकवरी में भी सहायता करता है. इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम मांसपेशियों के लिए जीवनदायी होते हैं और शरीर को अंदर से मजबूती भी देते हैं. इसके साथ ही पनीर हड्डियों के लिए वरदान है. कैल्शियम और फास्फोरस का संयोजन हड्डियों को नई ऊर्जा प्रदान करता है और जोड़ों के दर्द और जोड़ों से जुड़े रोग होने की संभावना को भी रोकता है.

पनीर खाने के फायदे 
पनीर वजन नियंत्रण में भी मुख्य भूमिका निभाता है. प्रोटीन से भरपूर होने की वजह से पनीर पेट में धीरे-धीरे पचता है जिसकी वजह से बार-बार भूख नहीं लगती. अगर एक बार पनीर से बना नाश्ता खा लिया जाए तो लंबे समय तक भूख दूर रहती है.ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पनीर हॉर्मोन को संतुलित करने में भी मदद करता है. पनीर नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे विटामिन बी12 की पूर्ति भी शरीर में सही तरीके से होती है.

किस तरह का पनीर का सेवन ना करें
अब ये सवाल है कि किन लोगों को पनीर से परहेज करना चाहिए. अगर पाचन शक्ति कमजोर है और भारी खाना पचाने में परेशानी होती है तो कम मात्रा में पनीर का सेवन करें. पनीर भारी होता है और धीरे-धीरे पचता है. ऐसे में गैस और अपच की समस्या हो सकती है.इसके अलावा अगर कफ की परेशानी रहती है, तो भी सीमित मात्रा में पनीर का सेवन सुबह के वक्त करें. कच्चा पनीर खाने से बचें और मसाले वाले पनीर का सेवन करें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

