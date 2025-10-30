Advertisement
Papaya Benefits in Hindi: आंखें, दिल, डायबिटीज, और मोटापा, इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है पपीता, बस इस वक्त खाना करें शुरू

Papaya Benefits in Hindi: पपीता पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह आपको कई बीमारियों से बचाने के साथ ही शरीर को चमत्कारिक फायदे दिलाता है. यहां आपके लिए पपीते से जुड़े तमाम लाभों की लिस्ट लेकर आए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:59 AM IST
Papaya Benefits in Hindi: शरीर को हेल्दी और बीमारियों से बचाने के लिए जो-जो चीजें काम आती हैं, उनमें फल भी शामिल हैं. फलों में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपको कई बीमारियों से बचाते हैं और शरीर को चमत्कारिक फायदे दिलाते हैं. अब पपीता को ही ले लीजिए, इसे सुपर फूड माना गया है. पपीता सिर्फ स्वाद में मीठा और हल्का नहीं होता, बल्कि यह सेहत के लिए बेहद जरूरी है. इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और खास एंजाइम इसे रोजमर्रा की डाइट का बेहद जरूरी हिस्सा बना देते हैं.

अगर आप हर सुबह खाली पेट पपीता खाना शुरू कर दें, तो कुछ ही दिनों में शरीर में ऐसे सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे, जिन्हें देख आप खुद हैरान रह जाएंगे. इस आर्टिकल में हम आपके लिए पपीता के पोषक तत्व और इसके गजब के फायदे लाए हैं.

पपीता क्यों है सेहत के लिए फायदेमंद? पपीता पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें विटामिन A, C और E, पोटैशियम, फोलेट और काफी मात्रा में फाइबर मिलता है. इसके साथ ही इसमें लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने, शरीर में सूजन कम करने और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं. पपीते में मौजूद पपैन एंजाइम और फाइबर पाचन को मजबूत बनाते हैं और कब्ज की समस्या में राहत देते हैं.

पपीता खाने से मिलने वाले लाभ

1.इम्युनिटी को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाए सर्दियों में सुबह खाली पेट पपीता कई लाभ देता है. यह विटामिन-C का बेहतरीन सोर्स है. जो बॉडी की शरीर की रोगप्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनी बूस्ट करता है. साथ ही इस मौसम में सर्दी-जुकाम व इन्फेक्शन से बचाव करता है.

2. पाचन के लिए रामबाण

पपीते में पपैन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद करता है. साथ ही इसमें मौजूद फाइबर कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याओं को कम करता है. रोज पपीता खाने से पाचन तंत्र बेहतर रहता है और पेट हल्का महसूस होता है.

3. आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद

इसमें मौजूद विटामिन-A और बीटा कैरोटीन आंखों को पोषण देते हैं, सूखापन कम करते हैं और उम्र के साथ होने वाली विजन कमी या मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का जोखिम घटाते हैं.

4. वजन घटाने में मदद

अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो पपीता को डाइट में एड करें. यह कम कैलोरी और ज्यादा फाइबरयानी वजन घटाने वालों के लिए परफेक्ट फल है. यह पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख लगने या जंक फूड खाने की आदत कम होती है.

5. त्वचा को ग्लोइंग और यंग बनाता है

पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-C स्किन को डैमेज से बचाते हैं. यह झुर्रियों को कम करता है, स्किन को टाइट करता है और चेहरे का ग्लो प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है. पपीते का फेस पैक भी त्वचा में निखार लाता है.

6. दिल को स्वस्थ रखता है

पपीते में पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर संतुलित रखने में सहायक हैं. इससे हृदय रोगों का खतरा काफी हद तक कम होता है.

7. कैंसर रोकने में सहायक

पपीता में मौजूद लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री-रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो शरीर में कैंसर बनने की संभावना को कम कर सकते हैं.

इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है

पपीते में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते है. यह आर्थराइटिस और सूजन संबंधी बीमारियों में भी मददगार माना जाता है. मीठा होने के बावजूद पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता. हालांकि डायबिटीज मरीज इसे सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही शामिल करें.

रात में क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता?

पीता सुबह खाली पेट खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. यह पेट को साफ रखने, पाचन को बेहतर बनाने और शरीर से गंदे या हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. चाहें तो इसे दोपहर के खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन रात में पपीता खाने से कुछ लोगों को गैस या एसिडिटी की परेशानी हो सकती है, इसलिए रात में इससे बचना बेहतर है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

