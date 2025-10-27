Advertisement
सर्दियों में चेहरे के लिए किसी जादू से कम नहीं इस हरे पत्ते का पेस्ट, मिलेगी ग्लास जैसी चमकती स्किन

Papaya Leaf Paste For Glowing Skin:  सर्दियों में आपको अपनी स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आज आपको बताते हैं पपीता के पत्ते का पेस्ट चेहरे पर लगाने से क्या होता है.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:23 PM IST
Papaya Leaf Paste For Glowing Skin:  आजकल प्रदूषण, स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइस के चलते इसका बुरा असर स्किन पर काफी ज्यादा पड़ता है, जिससे झुर्रियां, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, मुंहासों और भी स्किन से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई लोग लाखों रुपये का ट्रीटमेंट से अपनी त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अधिकतर लोगों को ठंड में त्वचा बेजान और थकी हुई नजर आती हैं, अगर आप सर्दियों में चेहरे को अलग ही नूर देना चाहते है, तो आप पपीता के पत्तों का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसकी अपनी स्किन पर लगा सकते हैं.
 

सर्दियों में कैसे रखें अपनी स्किन का ध्यान?
 

पपीते के पत्तों का पेस्ट घर पर कैसे बनाएं?
 

पपीते के पत्तों का पेस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको पपीते का पत्ता अपने हिसाब से लेना है और फिर छोटे-छोटे टुकड़े में आपको इसको काट लेना है और फिर इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है. फिर इसको छानकर अच्छे से कटोरी में निकाल लेना है. आप चाहे तो गुलाबजल, शहद, बेसन इन चीजों को अच्छे से इसमें आप मिला सकते हैं. आपका पेस्ट बनकर तैयार है इसको आप हफ्ते में 3 बार अपनी स्किन पर लगा सकती हैं. आइए आपको बताते हैं इसके फायदे.
 

1. ग्लोइंग स्किन

अगर आप पपीते के पत्तों का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आपको ग्लोइंग स्किन महीनेभर में देखने को मिल सकती हैं. इसको आप अपने चेहरे पर लगाकर स्किन को चमकदार बना सकते हैं.
 

2. दाग-धब्बे

पपीते के पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाने से दाग-धब्बों से आपको छुटकारा मिल सकता है.आप रोजाना भी इस पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं.  पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म करने के लिए भी ये फायदेमंद साबित होता है.
 

3. शीशे सी चमक

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप पपीते के पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं. चेहरे की सारी गंदगी को बाहर निकालने में भी ये आपकी मदद करता है.
 

इसे भी पढ़ें:  क्या सर्दियों में भी यूज करना चाहिए सनस्क्रीन, या फिर इसे पैक करके रख दें?

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

