हर गलती माफ, हर जिद पूरी, लेकिन कीमत चुकाता है पूरा परिवार! जानें क्या है गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम

Golden Child Syndrome: आजकल अक्सर लोग पेरेंटिंग टिप्स की तलाश में रहते हैं जो उनके बच्चों के लिए बेहतर साबित हो. पर कई बार बच्चों से जुड़ी परवरिश की गलतियां घर में चुपचाप जड़ें जमा लेती हैं जो समय रहते समझ नहीं आती हैं.  उन्हीं गलतियों में से एक है गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम. जिन घरों में एक से ज्यादा बच्चें हैं वहां ये काफी आम है.

आजकल जहां बहुत से लोग अच्छी पेरेंटिंग के लिए तरह-तरह के क्लास लेते हैं और कई तरह की रिसर्च भी करते हैं जिससे उनके बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सके. पर भारत में आज भी कई घर ऐसे हैं जहां लोग गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम का शिकार हैं. गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमेंपेरेंट्स  किसी एक बच्चे को परफेक्ट मान लेते हैं. उसकी हर गलती माफ होती है और हर जिद पूरी की जाती है. वहीं बाकी बच्चों पर ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं. इसका असर सिर्फ भाई बहनों पर नहीं बल्कि पेरेंट्स और पूरे परिवार की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है. कई बार गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम की वजह से घर के बाकी बच्चों में डिप्रेशन की समस्या भी देखी जाती है.

गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम क्या है
गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम परवरिश का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी एक बच्चे को परिवार का हीरो बना दिया जाता है. माता पिता उसे सबसे समझदार, सबसे होशियार और सबसे बेहतर मान लेते हैं और अपनी ही बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं. एक बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसकी तारीफ हमेशा होती रहती है. धीरे धीरे वो बच्चा खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है. दूसरी ओर परिवार के बाकी बच्चे खुद को महत्वहीन करने लगते हैं. उन्हें लगता है कि चाहे वे कितना भी अच्छा कर लें फिर भी वो अपने पेरेंट्स  को खुश नहीं कर पाएंगे. इससे उनमें जलन, असुरक्षा और गुस्सा पनपने लगता है. कई बार ये भावनाएं जीवन भर उनके साथ रहती हैं. बहुत से बच्चें बचपन से ही अपने पेरेंट्स को नापसंद करने लगते हैं. 

परफेक्ट बने रहने का दबाव 
गोल्डन चाइल्ड खुद भी इस सिंड्रोम का शिकार हो जाता है. ऐसे बच्चों को हमेशा परफेक्ट बने रहने का दबाव झेलना पड़ता है. उसे ये डर रहता है कि अगर वो असफल हुआ तो पेरेंट्स का प्यार कम हो जाएगा. ऐसे बच्चे बड़े होकर आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं और रिश्तों में समझौता करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. कई बार ऐसे बच्चों में अकड़ काफी ज्यादा देखी जाती है. 

बढ़ती है दूरी
गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम पेरेंट्स के रिश्ते को भी प्रभावित करता है. अक्सर एक पैरेंट उस बच्चे को ज्यादा सपोर्ट करता है जिसे वो ज्यादा पसंद करता है, जबकि दूसरा अंदर ही अंदर असहज महसूस करता है और उसे पता होता है कि उसके दूसरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है. इससे घर में तनाव बढ़ता है मतभेद की समस्या भी बड़ सकती है. बाहर से परिवार खुशहाल दिखता है लेकिन अंदर से लोगों में दूरी बढ़ने लगती है. गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम का सबसे खतरनाक असर ये है कि परिवार में तुलना की आदत बन जाती है. हर बात में बच्चों को एक दूसरे से तौला जाता है या दूसरों के बच्चों से तुलना की जाती है. इससे समय के साथ रिश्ते कमजोर हो जाते हैं.

 

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

