Pati-Patni Funny Jokes: रातभर चैट कर रहा था पति, सुबह पत्नी ने उठाया तो बोला- सोने दो; बीवी बोली- उठो जिस जानू से बात कर रहे थे मुझे...

Husband-Wife Funny Jokes: पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ-साथ नोकझोंक भी होती है. आज हम आपके लिए पति-पत्नी पर बने जोक्स लेकर आए हैं. इन जोक्स को पढ़ आपकी हंसी नहीं रुकेगी. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:12 PM IST
Pati-Patni Funny Jokes: पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और तकरार होती है. पति-पत्नी का ऐसा रिश्ता है जिसमें ताने, नोकझोंक और हंसी-ठिठोली रहती है. छोटी-छोटी बातें पति-पत्नी के रिश्ते को खास बनाती है. पति-पत्नी के बीच के बाते कई बार हंसाती भी है. इसी वजह से पति-पत्नी पर बने जोक्स-चुटकुले वायरल रहते हैं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जोक्स लेकर आए हैं जिसे पढ़ हंसते-हंसते आपके पेट में होगा दर्द. 

शादी की सालगिरह पर चुटकुला 
पति- आज कुछ नया करते हैं 
पत्नी- चलो कोई फिल्मे देखते हैं?
पति-कौन सी फिल्म 
पत्नी- कोई हॉरर फिल्म देखने का मन है
पति- ठीक है अलमारी में हमारी शादी का वीडियो है उसे निकाल लो. 

पत्नी- आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या फिर मेरे संस्कार? 
पति- तुम हर तरह से अच्छी हो.
पत्नी- सच बताओ ना 
पति- मुझे तु्म्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगती है. 

पत्नी- आप मुझे बार-बार सॉरी मत बोला करो. 
पति- क्यों 
पत्नी-क्यों मेरा लड़ने का सारा मूड खराब हो जाता है 

पति- मेरे अंदाजे से इस डिब्बे में खाने की कोई चीज है. 
पत्नी- सही बात, आपका अंदाजा एकदम सही है दरअसल इस डिब्बे में नई सैंडल है. 

पत्नी- मेरा वजन कैसे कम होगा
पति- अपनी गर्दन को दाय और बाय हिलाने से 
पत्नी- किस समय 
पति-जब भी कोई खाने के लिए पूछे 

पत्नी- उठ जाओ सुबह हो गई
पति- आंखें नहीं खुल रही है कुछ ऐसा बोलो की नींद गायब हो जाए 
पत्नी- रात को तुम जिस जानू से ऑनलाइन चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है
....अब पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है

