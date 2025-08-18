Pati-Patni Funny Jokes: रातभर चैट कर रहा था पति, सुबह पत्नी ने उठाया तो बोला- सोने दो; बीवी बोली- उठो जिस जानू से बात कर रहे थे मुझे...

Pati-Patni Funny Jokes: पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और तकरार होती है. पति-पत्नी का ऐसा रिश्ता है जिसमें ताने, नोकझोंक और हंसी-ठिठोली रहती है. छोटी-छोटी बातें पति-पत्नी के रिश्ते को खास बनाती है. पति-पत्नी के बीच के बाते कई बार हंसाती भी है. इसी वजह से पति-पत्नी पर बने जोक्स-चुटकुले वायरल रहते हैं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जोक्स लेकर आए हैं जिसे पढ़ हंसते-हंसते आपके पेट में होगा दर्द.

शादी की सालगिरह पर चुटकुला

पति- आज कुछ नया करते हैं

पत्नी- चलो कोई फिल्मे देखते हैं?

पति-कौन सी फिल्म

पत्नी- कोई हॉरर फिल्म देखने का मन है

पति- ठीक है अलमारी में हमारी शादी का वीडियो है उसे निकाल लो.

पत्नी- आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या फिर मेरे संस्कार?

पति- तुम हर तरह से अच्छी हो.

पत्नी- सच बताओ ना

पति- मुझे तु्म्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगती है.

पत्नी- आप मुझे बार-बार सॉरी मत बोला करो.

पति- क्यों

पत्नी-क्यों मेरा लड़ने का सारा मूड खराब हो जाता है

पति- मेरे अंदाजे से इस डिब्बे में खाने की कोई चीज है.

पत्नी- सही बात, आपका अंदाजा एकदम सही है दरअसल इस डिब्बे में नई सैंडल है.

पत्नी- मेरा वजन कैसे कम होगा

पति- अपनी गर्दन को दाय और बाय हिलाने से

पत्नी- किस समय

पति-जब भी कोई खाने के लिए पूछे

पत्नी- उठ जाओ सुबह हो गई

पति- आंखें नहीं खुल रही है कुछ ऐसा बोलो की नींद गायब हो जाए

पत्नी- रात को तुम जिस जानू से ऑनलाइन चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है

....अब पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है