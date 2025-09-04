खाली पेट करें ये योगासन, कब्ज की समस्या होगी दूर; मल त्याग के दौरान नहीं होगा दर्द!

आजकल गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं. लोग घंटे टॉयलेट में बैठे रहते हैं लेकिन मल त्याग नहीं हो पाता है. कई बार मल कठोर होने की वजह से मल त्याग में दिक्कत आती है. कठोर मल की वजह से दरार भी पड़ जाती है जिससे काफी दर्द होता है. अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल में इन योगासन को शामिल कर सकते हैं. इन योग आसन को करने से कब्ज की समस्या से राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं कब्ज की समस्या दूर करने वाले योगासन

क्या योग करने से कब्ज की समस्या दूर हो सकती है?

योग करने से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है जिससे आंतों की गति तेज होती है वहीं शरीर को रिलैक्स मिलता है. रोजाना योग करने से पाचन बेहतर होता है जिससे कब्ज की समस्या दूर हो सकती है.

पवनमुक्तासन

पवनमुक्तासन से कब्ज की समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं इस आसन को कैसे करें.

आसन को करने के लिए सबसे पीठ के बल लेट जाएं.

अब अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और पैरों को घुटनों से मोड़ें

अब अपने घुटनों को मुंह के पास लाने की कोशिश करें.

इस दौरान अपने हाथों से पैरों को पकड़ें.

ऐसा करते समय घुटनों को नाक से छूने की कोशिश करें.

30 सेकंड तक इस कंडीशन(स्थिति) में रहें

इसके बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाएं.

मलासन

कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए रोज सुबह मलासन कर सकते हैं. आइए जानते हैं मलासन कैसे करें.

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों घुटनों को मोड़कर बैठ जाएं.

अब अपने सीधे हाथ को सीधे घुटने और बाएं हाथ को बाए घुटने के ऊपर रखें.

इसके बाद दोनों हथेलियों को मिला लें.

इस मुद्र में 1 से 2 मिनट तक रहें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

