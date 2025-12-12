माता-पिता की गलती या नया ट्रेंड? जानें क्या है पीकॉक पेरेंटिंग और इसके नुकसान

मॉडर्न पेरेंटिंग की दुनिया में आजकल एक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कई लोगों का मानना है कि इस ट्रेंड को कई माता-पिता समझ भी नहीं पाते और अनजाने में अपनाने लगते हैं. आज के समय में बहुत से लोग तरह-तरह की पेरेंटिंग स्टाइल अपनाते हैं. पर आजकल पीकॉक पेरेंटिंग की बात काफी जोरों शोरों से हो रही है. बच्चों की छोटी सी छोटी उपलब्धि को शोकेस करना, उन्हें परफेक्ट दिखाने की कोशिश करना और सोशल मीडिया पर लगातार प्रेजेंट करना आजकल बेहद ही ज्यादा आम हो गया है. बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसा करने से लोगों को उनके बच्चों के सकसेस के बारे में बता चलता रहेगा. पर कई बार ये चीजें उलटी भी हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ है पीकॉक पेरेंटिंग के साथ भी.

पीकॉक पेरेंटिंग

पीकॉक पेरेंटिंग बाहर से स्टाइलिश और क्रिएटिव पेरेंटिंग लगती है लेकिन इसके अंदर कई ऐसी चीजें छिपी हैं जो बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर काफी असर डाल सकती हैं. बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि वो बच्चों को बेहतर बना रहे हैं प असल में बात कुछ और ही होती है. कई बार माता पिता अनजाने में बच्चे पर दबाव बनाते हैं, उनकी तुलना करते हैं जिससे बच्चे काफी अकेला फील करने लगते हैं.

क्या है पीकॉक पेरेंटिंग

असल में पीकॉक पेरेंटिंग का सीधा मतलब होता है ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें माता-पिता अपने बच्चों को मोर की तरह चमकदार बनाकर दुनिया के सामने पेश करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं. पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बच्चों की अपनी भी एक जिंदगी है और उनकी खुद की भी इच्छाएं हैं. इस पेरेंटिंग में बच्चों की जरूरतों से ज्यादा उनकी पब्लिक इमेज पर फोकस किया जाता है. ऐसा अक्सर पीआर टीम बड़े लोगों के लिए करती है. ठीक उसी तरह बच्चों को भी पेरेंट्स ऐसा ही ट्रीट करने लगते हैं. जैसे उन्हें हमेशा सबसे स्मार्ट, सबसे टैलेंटेड या सबसे आगे दिखाने की कोशिश करना.

बच्चों पर दबाव

आजकल अक्सर देखा गया है कि माता पिता ये दिखावा सोशल मीडिया पर बच्चों की हर सफलता को ओवर शेयर करके करते हैं जिससे उनके ऊपर ना दिखने वाला दबाव बढ़ने लगता है. इस दबाव को केवल बच्चे ही महसूस कर पाते हैं जिस वजह से कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं.

नुकसान

पीकॉक पेरेंटिंग की वजह से कई बार बच्चों को लगने लगता है कि हर चीज सिर्फ दिखावे के लिए की जानी चाहिए. जिस उम्र में उन्हें गलतियों से सीखने की जरूरत होती है उस उम्र में वो परफेक्ट बनने की रेस में सबसे आगे भागने की कोशिश करने लगते हैं. ऐसे में इससे उनकी क्रिएटिविटी पर भी असर काफी बुरा असर पड़ सकता है.