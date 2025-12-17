सर्दियों में एनर्जी बूस्टर का काम करेगी ये देसी मिठाई! जानें मूंगफली बर्फी की रेसिपी

Healthy Sweet for Winter: सर्दियों के मौसम में शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है. कड़कड़ाती ठंड में बॉडी को एनर्जी देने के लिए मूंगफली और तिल काफी लाभकारी हो सकते हैं. तिल और मूंगफली से बनी यह मिठाई बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए फायदेमंद हो सकती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है चलिए जानते हैं यह हेल्दी मिठाई कैसे बनाई जाती है.

तिल और मूंगफली की बर्फी

मूंगफली और तिल की बर्फी बनाना काफी आसान है. सबसे पहले आप मूंगफली को कड़ाही में अच्छी तरह भून लें और इसी तरह तिलों को भी मूंगफली की तरह भूनकर रख लें. जब मूंगफली और तिल दोनों अच्छी तरह भुन जाएं तो उन्हें ठंडा करने के लिए रख दें. अब आप एक कड़ाही में गुड़ की चाशनी बनाना शुरू करें. अगर गुड उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी की चाशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ सर्दियों में ज्यादा फायदेमंद होता है. जब तक गुड़ की चाशनी तैयार हो रही है. तब तक भुने हुए तिल और मूंगफली को दरदरा पीस लें.

कैसे करें तैयार?

अब आप पिसी हुई मूंगफली और तिल को आपस में मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को चाशनी में मिला दें. अब आप बर्फी का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इसके ऊपर इलायची और देसी घी डालें. अब आप इसको ठंडा होने के​ लिए रख दें और कुछ देर इंतजार करें. जब यह टाइट होने लगे तो किसी परात या प्लेट में जमा लें और जब यह पूरी तरह जमकर टाइट हो जाए तब किसी चाकू की मदद से बराबर पीस काट लें. आपकी हेल्दी और टेस्टी मूंगफली और तिल की बर्फी बनकर तैयार है. यह टेस्ट के साथ-साथ हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है.

नहीं होगी जल्दी खराब?

अब आप चाय के साथ बिस्किट या रस नहीं, बल्कि मूंगफली और तिल की देसी बर्फी खाएं यह ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करेगी. मूंगफली में हेल्दी फैट्स होते हैं जो लंबे समय तक पेट को भरा रखने में मदद करते हैं. इससे आप ओवरईटिंग से ही बचते हैं जिससे वेट लॉस करने में भी हेल्प मिलती है. इस बर्फी को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं. यह जल्दी खराब नहीं होती है. यह बॉडी में एनर्जी के लिए बेस्ट स्नैक्स के रूप में अपने साथ रखें.

