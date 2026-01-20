Advertisement
trendingNow13081053
Hindi Newsलाइफस्टाइलपीकन vs मूंगफली, न्यूट्रिशन के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें किसमें है बीमारियों से लड़ने की असली ताकत..

पीकन vs मूंगफली, न्यूट्रिशन के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें किसमें है बीमारियों से लड़ने की असली ताकत..

Pecan vs Peanut: पीकन और मूंगफली दोनों ही सेहत के लिए सुपरफू्ड्स है. लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है. ऐसे में इस खबर में हम आपको दोनों के फायदे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सेहत के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीकन vs मूंगफली, न्यूट्रिशन के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें किसमें है बीमारियों से लड़ने की असली ताकत..

Pecan vs Peanut Nutrition: सेहत के लिए ड्राई फूट्स को सुपरफूड माना जाता है. अच्छी सेहत के लिए इसे हर व्यक्ति अपनी डाइट में शामिल करता है. लेकिन अक्सर हम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है. ऐसे में इस खबर में हम आपको पीकन और मूंगफली के बारे में बताएंगे, कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर होता है. आपको बता दें, दोनों के अपने-अपने फायदे होते हैं. इस खबर में हम आपको दोनों के फायदे बताएंगे..

 

हार्ट हेल्थ
हार्ट की बीमारियों को रोकने और कोलेस्ट्रॉल कम करने की बात आती है, तो मूंगफली की तुलना में पीकन थोड़ा ज्यादा बेहतर माना जाता है. पीकन में हेल्दी फैट की मात्रा मूंगफली की तुलना में लगभग दोगुनी होती है. इसमें विटामिन ई का एक खास रूप (गामा-टोकोफेरोल) और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो धमनियों में प्लाक को जमने से रोकते हैं. वहीं दूसरी तरफ मूंगफली में रेस्वेराट्रोल और आर्जिनिन होता हे, जो ब्लड वेसल्स को आराम पहुंचाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

प्रोटीन का पावरहाउस
अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए मूंगफली ज्यादा बेहतर ऑप्शन है. मूंगफली में पीकन की तुलना में दोगुना प्रोटीन होता है. यह मसल्स की मरम्मत और बॉडी के ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसके साथ-साथ मूंगफली में B3 और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं और मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं.

 

वेट गेन और बेहतर डाइजेशन
पीकन में कैलोरी और फैट के साथ-साथ फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है. ऐसे में फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे आप फालतू स्नैक्स खाने से बच जाते हैं. वहीं मूंगफली सस्ती होती है और ये वजन घटाने वाली डाइट के लिए एक शानदार ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. वहीं डाइबिटीज के लिए दोनों ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें शुगर लेवल बैलेंस्ड रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Pecan vs Peanut NutritionHealth Benefits of Pecans

Trending news

भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट