पीकन vs मूंगफली, न्यूट्रिशन के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें किसमें है बीमारियों से लड़ने की असली ताकत..

Pecan vs Peanut Nutrition: सेहत के लिए ड्राई फूट्स को सुपरफूड माना जाता है. अच्छी सेहत के लिए इसे हर व्यक्ति अपनी डाइट में शामिल करता है. लेकिन अक्सर हम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है. ऐसे में इस खबर में हम आपको पीकन और मूंगफली के बारे में बताएंगे, कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर होता है. आपको बता दें, दोनों के अपने-अपने फायदे होते हैं. इस खबर में हम आपको दोनों के फायदे बताएंगे..

हार्ट हेल्थ

हार्ट की बीमारियों को रोकने और कोलेस्ट्रॉल कम करने की बात आती है, तो मूंगफली की तुलना में पीकन थोड़ा ज्यादा बेहतर माना जाता है. पीकन में हेल्दी फैट की मात्रा मूंगफली की तुलना में लगभग दोगुनी होती है. इसमें विटामिन ई का एक खास रूप (गामा-टोकोफेरोल) और एंटी-ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो धमनियों में प्लाक को जमने से रोकते हैं. वहीं दूसरी तरफ मूंगफली में रेस्वेराट्रोल और आर्जिनिन होता हे, जो ब्लड वेसल्स को आराम पहुंचाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है.

प्रोटीन का पावरहाउस

अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए मूंगफली ज्यादा बेहतर ऑप्शन है. मूंगफली में पीकन की तुलना में दोगुना प्रोटीन होता है. यह मसल्स की मरम्मत और बॉडी के ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसके साथ-साथ मूंगफली में B3 और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं और मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं.

वेट गेन और बेहतर डाइजेशन

पीकन में कैलोरी और फैट के साथ-साथ फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है. ऐसे में फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे आप फालतू स्नैक्स खाने से बच जाते हैं. वहीं मूंगफली सस्ती होती है और ये वजन घटाने वाली डाइट के लिए एक शानदार ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. वहीं डाइबिटीज के लिए दोनों ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें शुगर लेवल बैलेंस्ड रहता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.