Advertisement
trendingNow13080524
Hindi Newsलाइफस्टाइलकाउच कम्फर्ट और कॉफी कप! जानें वीकेंड पर शोरगुल से दूर इंडोर लाइफस्टाइल को क्यों चुन रहे हैं लोग

काउच कम्फर्ट और कॉफी कप! जानें वीकेंड पर शोरगुल से दूर इंडोर लाइफस्टाइल को क्यों चुन रहे हैं लोग

Indoor Lifestyle: कुछ साल पहले तक वीकेंड का मतलब बाहर घूमना पार्टी करना और दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहना होता था. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. आजकल की Gen Z जनरेशन वीकेंड पर शोरगुल से दूर घर में रहना ज्यादा पसंद कर रही है. काउच पर बैठकर पसंदीदा शो देखना, कॉफी का कप हाथ में लेना और खुद के साथ वक्त बिताना अब लग्जरी जैसा महसूस होने लगा है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काउच कम्फर्ट और कॉफी कप! जानें वीकेंड पर शोरगुल से दूर इंडोर लाइफस्टाइल को क्यों चुन रहे हैं लोग

आज की जनरेशन कई मायनों में पहले की जनरेशन से काफी अलग है. पहले जहां लोग वीकेंड पर देर रात तक बाहर रहते थे, पार्टी करते थे वहीं आज के ज्यादातर लोग वीकेंड पर घर में रहना पसंद करते हैं. इंडोर लाइफस्टाइल में लोग वीकेंड पर बाहर की भागदौड़ से दूरी बनाकर घर के सुकून को चुन रहे हैं. ये ट्रेंड मेंटल पीस, सेल्फ केयर और लाइफ बैलेंस की जरूरत से जुड़ा हुआ है. तेज रफ्तार जिंदगी ने लोगों को अंदर से थका दिया है. 

इंडोर लाइफस्टाइल
हफ्ते भर ऑफिस की जिम्मेदारियां, ट्रैफिक का स्ट्रेस, सोशल प्रेशर और डिजिटल थकान वीकेंड आते आते इंसान को खाली कर देती है. ऐसे में बाहर जाने की बजाय घर में रहना ज्यादा सुकून देने लगा है. लोग महसूस कर रहे हैं कि असली आराम बाहर नहीं बल्कि अपने कंफर्ट जोन में है.  इसे ही इंडोर लाइफस्टाइल कहा जा रहा है जो तेजी से नया ट्रेंड बनता जा रहा है. नई जनरेशन खासकर इस बदलाव को अपना रही है. 

सेल्फ केयर डे
आजकल लोगों को हर वीकेंड पार्टी करने या बाहर दिखने की जरूरत महसूस नहीं होती. घर में रहकर किताब पढ़ना, कुकिंग करना, म्यूजिक सुनना या बस कुछ न करना भी अब एक तरह की लग्जरी बन गई है.मेंटल हेल्थ के नजरिए से भी इंडोर लाइफस्टाइल फायदेमंद मानी जा रही है. बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर वक्त सोशल एक्टिव रहना दिमाग पर दबाव डालता है. आजकल लोग पुरे हफ्ते जॉब करते हैं जिस वजह से उनका दिमाग भी थक जाता है और रिलैक्स करने के लिए 1 से 2 दिन का समय मांगता है. खुद के साथ शांत समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है. यही वजह है कि लोग वीकेंड को सेल्फ केयर डे की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घर पर रहना है बेस्ट
महंगाई भी इस ट्रेंड की एक बड़ी वजह है. बाहर खाना, मूवी, ट्रैवल और शॉपिंग अब काफी ज्यादा महंगा हो गया है. इसके मुकाबले घर पर रहना न सिर्फ सस्ता बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल भी है. लोग घर में अच्छा फूड बनाकर, अच्छी कॉफी पीकर और आराम से रहकर ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं. बहुत से लोग इससे पैसे भी सेव करना सीख रहे हैं. इंडोर लाइफस्टाइल का मतलब यह नहीं है कि लोग अकेले या बोर हो रहे हैं. बल्कि ये अपनी एनर्जी को सही जगह खर्च करने का तरीका है. हफ्ते भर बाहर की दुनिया को देने के बाद वीकेंड पर खुद को समय देना अब लोगों की प्राथमिकता बनता जा रहा है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

indoor lifestyleweekends new generation

Trending news

आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
PM Modi
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
First Owl Census
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
Mumbai mayor
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार