काउच कम्फर्ट और कॉफी कप! जानें वीकेंड पर शोरगुल से दूर इंडोर लाइफस्टाइल को क्यों चुन रहे हैं लोग

आज की जनरेशन कई मायनों में पहले की जनरेशन से काफी अलग है. पहले जहां लोग वीकेंड पर देर रात तक बाहर रहते थे, पार्टी करते थे वहीं आज के ज्यादातर लोग वीकेंड पर घर में रहना पसंद करते हैं. इंडोर लाइफस्टाइल में लोग वीकेंड पर बाहर की भागदौड़ से दूरी बनाकर घर के सुकून को चुन रहे हैं. ये ट्रेंड मेंटल पीस, सेल्फ केयर और लाइफ बैलेंस की जरूरत से जुड़ा हुआ है. तेज रफ्तार जिंदगी ने लोगों को अंदर से थका दिया है.

इंडोर लाइफस्टाइल

हफ्ते भर ऑफिस की जिम्मेदारियां, ट्रैफिक का स्ट्रेस, सोशल प्रेशर और डिजिटल थकान वीकेंड आते आते इंसान को खाली कर देती है. ऐसे में बाहर जाने की बजाय घर में रहना ज्यादा सुकून देने लगा है. लोग महसूस कर रहे हैं कि असली आराम बाहर नहीं बल्कि अपने कंफर्ट जोन में है. इसे ही इंडोर लाइफस्टाइल कहा जा रहा है जो तेजी से नया ट्रेंड बनता जा रहा है. नई जनरेशन खासकर इस बदलाव को अपना रही है.

सेल्फ केयर डे

आजकल लोगों को हर वीकेंड पार्टी करने या बाहर दिखने की जरूरत महसूस नहीं होती. घर में रहकर किताब पढ़ना, कुकिंग करना, म्यूजिक सुनना या बस कुछ न करना भी अब एक तरह की लग्जरी बन गई है.मेंटल हेल्थ के नजरिए से भी इंडोर लाइफस्टाइल फायदेमंद मानी जा रही है. बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर वक्त सोशल एक्टिव रहना दिमाग पर दबाव डालता है. आजकल लोग पुरे हफ्ते जॉब करते हैं जिस वजह से उनका दिमाग भी थक जाता है और रिलैक्स करने के लिए 1 से 2 दिन का समय मांगता है. खुद के साथ शांत समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है. यही वजह है कि लोग वीकेंड को सेल्फ केयर डे की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं.

घर पर रहना है बेस्ट

महंगाई भी इस ट्रेंड की एक बड़ी वजह है. बाहर खाना, मूवी, ट्रैवल और शॉपिंग अब काफी ज्यादा महंगा हो गया है. इसके मुकाबले घर पर रहना न सिर्फ सस्ता बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल भी है. लोग घर में अच्छा फूड बनाकर, अच्छी कॉफी पीकर और आराम से रहकर ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं. बहुत से लोग इससे पैसे भी सेव करना सीख रहे हैं. इंडोर लाइफस्टाइल का मतलब यह नहीं है कि लोग अकेले या बोर हो रहे हैं. बल्कि ये अपनी एनर्जी को सही जगह खर्च करने का तरीका है. हफ्ते भर बाहर की दुनिया को देने के बाद वीकेंड पर खुद को समय देना अब लोगों की प्राथमिकता बनता जा रहा है.