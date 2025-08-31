बरसात में छाते खरीदते वक्त लोग करते हैं ये गलतियां, मौसम का मजा और पैसा दोनों बर्बाद
बरसात में छाते खरीदते वक्त लोग करते हैं ये गलतियां, मौसम का मजा और पैसा दोनों बर्बाद

बरसात में छाता सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि रोजाना इस्तेमाल की चीज है. इसलिए इसे खरीदते समय सिर्फ डिजाइन और दाम पर नहीं, बल्कि साइज, फ्रेम, कपड़े और क्वालिटी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:01 AM IST
बरसात में छाते खरीदते वक्त लोग करते हैं ये गलतियां, मौसम का मजा और पैसा दोनों बर्बाद

Umbrella: मानसून आते ही सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की पड़ती है, वो है छाता. अक्सर लोग बारिश से बचने के लिए जल्दबाजी में कोई भी छाता खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं. कभी छाता तेज हवा में उलट जाता है, कभी बहुत भारी हो जाता है, तो कभी कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि छाता खरीदते वक्त कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए ताकि ये लंबे टाइम तक चले और काम भी आए. आइए जानते हैं कि बरसात में छाते खरीदते वक्त लोग कौन सी गलतियां करते हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए.

1. सिर्फ डिजाइन देखकर खरीद लेना
बरसात में लोग अक्सर छाते का रंग और डिजाइन देखकर उसे खरीद लेते हैं. लेकिन खूबसूरत छाता हमेशा टिकाऊ हो, ये जरूरी नहीं है. कई बार डिजाइन अच्छे होते हैं, लेकिन फ्रेम और कपड़े की क्वालिटी बेहद खराब निकलती है. इसलिए छाता खरीदते वक्त डिजाइन से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करें.

2. साइज को नजरअंदाज करना
बहुत से लोग छोटे आकार का छाता ले लेते हैं ताकि उसे आसानी से बैग में रखा जा सके. लेकिन भारी बारिश में छोटा छाता शरीर को पूरी तरह से नहीं ढक पाता और कपड़े भीग जाते हैं. वहीं, बहुत बड़े छाते भी रोजाना ले जाने में दिक्कत देते हैं. इसलिए अपनी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से सही साइज का छाता चुनें.

3. फ्रेम की मजबूती को नजरअंदाज करना
बरसात में अक्सर तेज हवा चलती है. ऐसे में कमजोर फ्रेम वाले छाते जल्दी टूट जाते हैं. लोग इस पर ध्यान नहीं देते और हल्के-फुल्के फ्रेम वाला छाता खरीद लेते हैं. छाता लेते वक्त ये जरूर देखें कि उसका फ्रेम स्टील या फाइबर का मजबूत बना हो और आसानी से न टूटे.

4. वाटरप्रूफ कपड़े पर ध्यान न देना
कई बार छाते का कपड़ा पानी पूरी तरह रिपेल नहीं करता और अंदर से भीगने लगता है. लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और कोई भी सस्ता छाता खरीद लेते हैं. हमेशा छाता लेते समय यह देखें कि उसका कपड़ा 100% वाटरप्रूफ और जल्दी सूखने वाला हो.

5. सिर्फ सस्ते दाम देखकर खरीदना
लोग अक्सर सोचते हैं कि बरसात कुछ महीनों की ही है, तो क्यों महंगा छाता खरीदा जाए? लेकिन सस्ते छाते ज्यादा दिन टिकते नहीं और बार-बार खरीदने की नौबत आ जाती है. बेहतर है कि एक बार अच्छी क्वालिटी और टिकाऊ छाता खरीदें.

