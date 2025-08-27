टूटे बालों को फिर से उगाने के लिए लोग करते हैं ऐसी गलतियां, डॉक्टर ने दी अहम सलाह

Hairfall: बालों की अहमियत सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, बल्कि कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देता है. लेकिन कम उम्र में अगर बाल तेजी टूटने लग जाएं, तो टेंशन होना लाजमी है. पहले मिडिल एज या ओल्ड एज में ऐसी परेशानी पेश आती थी, लेकिन अब कॉलेज जाने वालों बच्चों में बालों का झड़ना देखा जा सकता है.

क्या बाल झड़ना नॉर्मल है?

स्किन एंड हेयर स्पेशियलिस्ट डॉ. विजय सोयल बताते हैं कि एक हेल्दी इंसान के लिए रोजाना 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल माना जाता है. हमारे सिर पर तकरीबन 1 लाख बाल होते हैं, जिनमें से कुछ बाल हर दिन झड़ते हैं और नए बाल उनकी जगह ले लेते हैं.



ये प्रोसेस हेयर ग्रोथ साइकिल कहलाती है, जो 3 स्टेजेज में होती है

Add Zee News as a Preferred Source

1. Anagen (ग्रोथ स्टेज) – बाल बढ़ते हैं

2. Catagen (इंफेक्शन स्टेज) – ग्रोथ धीमी होती है

3. Telogen (रेस्ट स्टेज) – बाल झड़ते हैं

जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है. यानी झड़ने वाले बालों की संख्या बढ़ जाती है और नए बाल कम उगते हैं. तभी ये एक प्रॉब्लम बनती है.

बाल झड़ने की अहम वजह

1. न्यूट्रीशन की कमी

मॉर्डर्न डाइट में प्रोटीन, आयरन, बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन D और ज़िंक की कमी बहुत आम है. ये सभी न्यूट्रीएंट्स बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं.

2. हार्मोनल चेंजेज

महिलाओं में: पीसीओडी, थायरॉइड, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज

पुरुषों में: एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया (Male Pattern Baldness)

3. स्ट्रेस और खराब नींद

लंबे टाइम तक मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद की कमी सीधे तौर पर हेयरफॉल को बढ़ावा देती है.

4. जेनेटिक फैक्टर्स

अगर परिवार में पहले किसी को बाल झड़ने की परेशानी रही है, तो ये अगली पीढ़ी में भी आ सकती है.

5. स्कैल्प संक्रमण व डैंड्रफ

फंगल इंफेक्शन, डैंड्रफ, सोरायसिस, एग्जिमा जैसी स्थितियाँ स्कैल्प को प्रभावित करती हैं जिससे बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं.

6. केमिकल हेयर ट्रीटमेंट और हीट स्टाइलिंग

बार-बार बालों को कलर करना, स्ट्रेटनिंग, ब्लो-ड्राय, और सल्फेट युक्त शैम्पू का अधिक उपयोग बालों को नुकसान पहुंचाता है.

7. दवाइयों का असर

कीमोथेरेपी, हार्मोन पिल्स, डिप्रेशन की दवाएं और कुछ बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाएं भी बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं.



बाल झड़ने को लेकर आम गलतफहमियां

-तेल लगाने से बाल झड़ना रुक जाता है: यह पूरी तरह सही नहीं है.

-बाल कटवाने से बाल जल्दी बढ़ते हैं: बालों की ग्रोथ स्कैल्प में होती है.

-शैम्पू बदलने से बाल गिरते हैं: एलर्जी न हो तो शैम्पू बदलने से बाल नहीं गिरते.

डॉ. विजय सोयल द्वारा सुझाए गए असरदार समाधान

1. चेकअप और ब्लड टेस्ट

- CBC

- Vitamin D, B12

- Serum Ferritin

- Thyroid Profile

- Hormonal Tests

2. डायट और सप्लीमेंट्स

- प्रोटीन, हरी सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, बादाम, अखरोट

- बायोटिन, आयरन, विटामिन D और ज़िंक सप्लीमेंट्स

3. मेडिकल ट्रीटमेंट्स

महिलाओं और पुरुषों तो डॉक्टर की सलाह पर अलग-अलग दवाइयां

4. PRP थैरेपी (Platelet-Rich Plasma)

5. मेसोथेरेपी और लो-लेवल लेजर थेरेपी (LLLT)

6. हेयर ट्रांसप्लांट (Advanced Cases में)



इन बातों का रखें ख्याल और गलतियों से बचें

-डॉक्टर से सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट शुरू करें

-चमत्कारी प्रोडक्ट्स से बचें

-धैर्य रखें क्योंकि बालों का इलाज समय लेता है

-साइंटिफिक ट्रीटमेंट अपनाएं

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

- बाल पैचेज में झड़ने लगें

- स्कैल्प में जलन, खुजली या घाव हों

- थायरॉइड, पीसीओडी या कोई पुरानी बीमारी हो

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर