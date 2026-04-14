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कैसे होते हैं क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाले लोग? जानिए इनकी पर्सनैलिटी से जुड़े गहरे राज

Crossing Legs People Personality: हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में काफी कुछ बताती है.  हमारे व्यक्तित्व के बारे में छिपे गहरे राज का पता ही हमारे बोल-चाल, उठने-बैठने से ही पता चलता है. कुछ लोग क्रॉस लेग पोजिशन में बैठना काफी ज्यादा पसंद करते हैं आज आपको बताते हैं  इनकी पर्सनैलिटी से जुड़े गहरे राज. 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:41 AM IST
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कैसे होते हैं क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाले लोग? जानिए इनकी पर्सनैलिटी से जुड़े गहरे राज

Crossing Legs People Personality:  हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में काफी कुछ बताती है.  हमारे व्यक्तित्व के बारे में छिपे गहरे राज का पता ही हमारे बोल-चाल, उठने-बैठने से ही पता चलता है. कुछ लोगों को आपने पैर क्रॉस करके बैठते हुए देखा होगा, ये आदत आपके बारे में काफी कुछ चीजें बयां करती हैं कि आपकी इस टाइप की पर्सनैलिटी है. ये भले ही दिखने में बेहद ही आम आदत हो लेकिन इससे जुड़ी कई सारी चीजें हैं, जो आपके बारे में काफी कुछ बताती है. 
 

अगर आपमें भी ये पैर क्रॉस करके बैठने वाली आदत है और आप अपनी पर्सनैलिटी से जुड़े कई राज को जानना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए एकदम बेस्ट हैं इसमें हम आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से किस टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी? आइए आप भी जान लीजिए.
 

कैसे होते हैं क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाले लोग? 
 

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1. फ्रेंडली एटीट्यूड

अगर आपमें भी क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाली आदत है और आपको ये जानना है कि आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है, तो आप एक फ्रेंडली एटीट्यूड वाले लोग हैं. सोशल चीजों में घुल-मिलकर रहना पसंद करते हैं. रिश्तों में जल्दी घुल-मिल जाते हैं. ये लोगों को भी खूब पसंद आते हैं.
 

2. क्रिएटिव नेचर

क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाले लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं. इन लोगों को नई-नई चीजों को खोजना और विचार करना काफी पसंद होता है. ऐसे लोग नए आइडियाज को खोजने में माहिर होते हैं. वे खुले दिमाग वाले इंसान है. नई-नई जगहों पर जाना भी खूब पसंद होता है.
 

3. कॉन्फिडेंस नेचर

क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाले लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नेचर के होते हैं. ये लोग किसी से भी बात करते समय बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. और अपनी बात को काफी ज्यादा समझदारी से करते हैं. भीड़ में अलग दिखना भी लोगों को पसंद होता है.
 

4.  बातचीत में स्मार्ट 

क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाले लोग बातजीत में काफी ज्यादा माहिर होते हैं. एक अच्छा कम्युनिकेटर भी इनको कहा जाता है. सोच-समझकर जवाब देना ये काफी ज्यादा अच्छा समझते हैं.
 

5. दूसरों पर यकीन कम

क्रॉस लेग पोजिशन में बैठने वाले लोग दूसरों पर यकीन करना कम पसंद करते हैं. ऐसे लोग लोगों से घुल-मिलकर तो रहते हैं, लेकिन यकीन खुद पे करते हैं.  
 

(ये भी पढ़ें:  ऑफिस वाले आपको नहीं समझ रहे हैं 'Toxic Co-Worker?', 5 संकेत से लगाएं पता)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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