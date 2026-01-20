कॉफी के साथ मिल रहा है डोपामाइन! Gen Z को खूब भा रहा है Pet Cafe का क्यूट कल्चर

जहां एक तरफ लोग कैफे में अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ समय बिताने और चिल करने जाते हैं वहीं आजकल एक नया ट्रेंड नई पीढ़ी के बीच काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्रेंड का नाम है पेट कैफे. कॉफी मूड फ्रेश करती है वहीं पालतू जानवरों के साथ वक्त बिताने से दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है. यही वजह है कि Pet Cafe आज युवाओं का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट बनता जा रहा है. भारत में भी कई शहरों में इसे पसंद किया जा रहा है. Pet Cafe का ट्रेंड खासतौर पर Gen Z को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यहां उन्हें स्ट्रेस फ्री माहौल मिलता है. पालतू जानवरों के साथ खेलने से अकेलापन कम होता है और सोशल एंग्जायटी भी घटती है. कॉफी और फूड के साथ ये अनुभव एक तरह की थेरेपी जैसा काम करता है.

पेट करते हैं स्वागत

शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काफी जल्दी थक जाते हैं. पढ़ाई का प्रेशर हो या करियर की टेंशन हर कोई सुकून की तलाश में रहता है. ऐसे में Pet Cafe एक सेफ और हैप्पी स्पेस बनकर उभरे हैं. यहां एंट्री करते ही आपको क्यूट से डॉग्स और कैट्स आपका स्वागत करते नजर आते हैं. कुछ कैफे में खरगोश और बर्ड्स भी होते हैं जो इस जगह को और खास बना देते हैं.

सोशल मीडिया पर है हाइप

Gen Z को पेट कैफे इसलिए भी पसंद आ रहे हैं क्योंकि यहां सोशल मीडिया फ्रेंडली माहौल मिलता है. बहुत से लोगों के पास कैफे जाने या घूमने के लिए दोस्त की कमी भी होते हैं और ऐसे लोग बाहर अकेने जाने से कतराते हैं. पर पेट कैफे में ऐसा नहीं है, यहां लोग आते तो अकेले भी हैं पर यहां उनके कई क्यूट दोस्त आसानी से बन जाते हैं जो उनके साथ खेलते हैं और समय बिताते हैं. प्यारे जानवरों के साथ रील्स और फोटो बनाना युवाओं के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर पेट कैफे की पोस्ट तेजी से वायरल होती हैं. जिस वजह से ये ट्रेंड और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है.

मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद

मेंटल हेल्थ के नजरिए से भी पेट कैफे काफी फायदेमंद माने जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार जानवरों के साथ समय बिताने से डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है. इससे मूड बेहतर होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है. जो लोग अक्सर अकेले रहते हैं उनके लिए पेट कैफे इमोशनल सपोर्ट का काम भी करते हैं.