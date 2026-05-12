चेहरे से हट जाएगी झाइयां, बस ऐसे इस्तेमाल करें फिटकरी, मिलेगी बेदाग स्किन

लोगों चेहरे पर बहुत ज्यादा झाइयां नजर आती हैं. ये झाइयां चेहरे के सारे लुक को खराब कर देती हैं. चेहरे पर झाइयों की समस्या तब होती है जब चेहरे पर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. मेलेनिन तेज धूप, हार्मोनल बदलाव और बढ़ती उम्र की वजह से भी हो सकती है. ऐसे में इस समस्या से छुटाकरा पाने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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झाइयां किसी भी इंसान की खूबसूसरती को कम कर देती है. अगर आप भी झाइयों की समस्या से परेशान हैं तो आप स्किन केयर रूटीन में बदलाव करके स्किन को बेदाग बना सकते हैं. चेहरे पर झाइयों की समस्या तब होती है जब स्किन पर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. मेलेनिन तेज धूप, हार्मोनल बदलाव और बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है. झाइयों से छुटकारा पाने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
फिटकरी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है. फिटकरी का इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां कम हो सकती है. इसके अलावा चेहरे के दाग-धब्बे और पिंपल भी कम होते हैं. फिटकरी का इस्तेमाल करने से स्किन टाइट होती है. फिटकरी का इस्तेमाल करने से नई कोशिकाओं का विकास होता है.
फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल आप चेहरे पर कर सकते हैं. फिटकरी पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं. इसके बाद चेहरे की मालिश करें. फिर 10 से 15 मिनट तक इसे लगा रहने दें. जहां पर झाइयां है उस पर इस मिश्रण को लगाएं. इससे रंगत एक समान हो सकती है.
फिटकरी पाउडर को मुल्तानी मिट्टी और पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट तक इसे लगा रहने दें. हफ्ते में 1 बार इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. इससे आपके चेहरे के दाग-धब्बे हल्के हो जाएंगे.
जिन लोगों की स्किन ड्राई है तो वह सोने से पहले चेहरे पर फिटकरी और नारियल तेल लगा सकते हैं. नारियल तेल में फिटकरी पाउडर मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से में लगाएं. 10 से 15 मिनट तक इसे लगा रहने दें. इसके बाद चेहरा धो लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.