चेहरे की झाइयों के लिए जिम्मेदार हैं ये विटामिन, छुटकारा पाने के लिए खाना शुरू करें ये फूड्स

Pigmentation causes: अगर आप भी चेहरे पर हल्के धब्बे या झाइयों से परेशान है तो ये स्टोरी आपके लिए है. हम आपको कुछ फूड बताएंगे जिसको आप अपनी डाइट में शामिल कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए जानते हैं झाइयां किस विटामिन की कमी से होती हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है.

आपको बता दें कि चेहरे पर झाइयां होना सिर्फ स्किन हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है ये विटामिन डी, विटामिन सी और कई बार हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी हो सकती है. चलिए जानते हैं झाइयों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने डेली रूटीन में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है.

अगर आप सच में झाइयों को कम करना चाहते हैं या परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी स्किन हेल्थ को सुधारने के लिए आप अपनी डाइट में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड शामिल करने चाहिए.

आपको बता दें कि विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो मेलेनिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है. दरअसल, मेलेनिन की झाइयों के लिए जिम्मेदार है जब ये जरूरत से ज्यादा स्किन के एक हिस्से में इकट्ठा हो जाता है तो उस जगह पर हल्के भूरे या काले धब्बे बन जाते हैं. विटामिन सी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप खट्टे फलों का सेवन करें. नींबू, संतरा और मौसमी जैसे फलों को डाइट में ऐड करें. इसके अलावा मॉर्निंग में खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से भी लाभ मिलेगा.

आंवला और शिमला मिर्च

जब बात विटामिन सी की आती है तो आंवले का नाम सबसे पहले लिया जाता है. आंवला विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स है. इसलिए आप अपने रूटीन में आंवला जरूर शामिल करें. आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं. इसके अलावा आप आंवले का जूस और मुरब्बा भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. शिमला मिर्च की बात करें तो खासतौर से लाल और पीली शिमला मिर्च में भी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है.

कीवी और स्ट्रॉबेरी

जब बात विटामिन सी की हो तो आप आंवला, नींबू, संतरा, शिमला मिर्च और मौसमी के साथ साथ की कीवी और स्ट्रॉबेरी का भी सेवन कर सकते कीवी और स्ट्रॉबेरी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है.

विटामिन डी की जरूरत

सर्दियों में विटामिन डी की कमी आम हो जाती है. सर्दी के मौसम में धूप की कमी के चलते शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता है. ऐसे में सूजन और हार्मोनल बैलेंस के लिए विटामिन डी काफी जरूरी है. चलिए जानते हैं विटामिन डी के लिए किन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

फिश

झाइयों को संबंध स्किन की सूजन और हार्मोनल इंबैलेंस से जुड़ा होता है. विटामिन डी के लिए आप अपनी डाइट में सैल्मन और ट्यूना जैसी फिश को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. ये दोनों ही फिश विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स हैं.

धूप

शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप हेल्दी डाइट के साथ साथ सुबह की हल्की धूप लें. गुनगुनी धूप में कुछ देर जरूर बैठें. इसके अलावा अंडे की पीली जर्दी को डाइट में शामिल कर सकते हैं इसमें नेचुरल विटामिन डी पाया जाता है. इसके अलावा आप स्किन की मरम्मत के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आप ब्रोकली, केल और पालक जैसे हरी सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं. इनमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है जो हमारी स्किन को होने वाले नुकसान से बचाने का काम करते हैं.

