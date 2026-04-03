हेयर ऑयलिंग के बाद तकिया हो जाता है गंदा? जिद्दी दाग को निकालने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

How To Clean Pillow: गंदगी किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, कई बार हम खूब सारी हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं और फिर इसके बाद सोने के लिए अपनी फेवरेट ताकिया को ले लेते हैं लेकिन फिर सुबह उठने के बाद देखते हैं, तो वो ताकिया गंदी और पीली नजर आने लगती है. अक्सर लोग इसी समस्या से काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. काफी ज्यादा रगड़ने और साफ करने के बाद समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है और फिर कुछ लोग फेंक देते हैं लेकिन फेंकने के अच्छा है कि आप कुछ ऐसे तरीकों को खोज निकाले जिससे घर बैठे ही आप आसानी से चकाचक कर सकते हैं.



अगर आप भी गंदी और पीली ताकिए से तेल के जिद्दी दाग को हमेशा के लिए हटाना चाहते है, तो आप कुछ कमाल के उपायों को अपना सकते हैं. ये उपाय आपको काफी फायदा दे सकते हैं और आपका फेवरेट तकिया भी बेकार नहीं होगा. नोट कर लें आप भी.



गंदी और पीली तकिए से तेल के जिद्दी दाग कैसे साफ करें?



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1. बेकिंग सोडा

अगर आप हेयर ऑयलिंग करने के बाद तकिया पर बिना कुछ सोचे-समझें सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर देखते हैं, तो तकिया पीली पड़ जाती है, तो आप जिद्दी दाग से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दाग को हल्का करके तकिया को फेंक से बचा सकते हैं.



2. नींबू के रस

तकिया में से तेल के जिद्दी दाग को अगर आप हटाना चाहते हैं, तो आप नींबू के रस से भी रगड़कर इसको हटा सकते हैं. ये सबसे आसान तरीका होता है. आधे घंटे के लिए तकिये के कवर को आपको भिगोकर रखकर रगड़ना चाहिए.



3. डिटर्जेंट

डिटर्जेंट से भी आप तकिया के गंदे कवर को बिना किसी झंझट के साफ कर सकते हैं. आधी बाल्टी में डिटर्जेंट को मिक्स करके सभी कवर को इसमें 2-3 घंटे का डालकर रखना है और फिर रगड़कर अच्छे से साफ कर लेना है. ये सभी के घरों में आसानी से भी मिलने वाली चीज है.



4. गर्म पानी से धुलाई

अगर तेल के जिद्दी दाग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप गर्म पानी से धुलाई कर सकते हैं. कपड़े का फैब्रिक गर्म पानी में ज्यादा देर तक ना रखें वरना कपड़ा खराब और सारा रंग भी उड़ सकता है. आपको रोजाना अपने तकिया के कवर को धोते रहना चाहिए जिससे गंदगी बार-बार ना लग पाए.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)