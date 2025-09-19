सादा पानी या नींबू पानी? उमस भरे मौसम में सेहत के लिहाज से क्या पीना ज्यादा बेहतर?
Advertisement
trendingNow12928568
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सादा पानी या नींबू पानी? उमस भरे मौसम में सेहत के लिहाज से क्या पीना ज्यादा बेहतर?

जब पसीना लगातार बह रहा हो तो गला तर करना जरूरी हो जाता है, ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सादा पानी और नींबू पानी में से क्या बेहतर ऑप्शन है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सादा पानी या नींबू पानी? उमस भरे मौसम में सेहत के लिहाज से क्या पीना ज्यादा बेहतर?

Plain Water vs Nimbu Paani: बरसात और उमस भरे मौसम में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी हो जाता है. इस मौसम में पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ सकता है. अक्सर लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऐसे समय में सिर्फ सादा पानी पीना बेहतर है या नींबू पानी सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. आइए जानते हैं इन दोनों ड्रिंक्स के फायदे और सही ऑप्शन क्या है.

सादा पानी के फायदे

1. बेसिक नीड: पानी जिंदगी की बेसिक नीड है. उमस वाले मौसम में ये शरीर का टेम्प्रेचर कंट्रोल करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. हाइड्रेशन मेंटेन रखना: पानी शरीर की सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद करता है.

3. टॉक्सिन्स बाहर निकालना: ये किडनी के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मददगार होता है.

4. पाचन में मदद: सही मात्रा में पानी पीने से पाचन दुरुस्त रहता है और कब्ज की परेशानी कम होती है.

5. एनर्जी लेवल: थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं भी पानी की कमी से होती हैं, जिन्हें सही मात्रा में पानी पीकर रोका जा सकता है.

नींबू पानी के फायदे

1. नींबू पानी को नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक माना जाता है, खासकर उमस भरे मौसम में.

2. विटामिन सी से भरपूर: ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सीजनल इंफेक्शन से बचाता है.

3. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस: अगर नींबू पानी में चुटकी भर नमक और शहद मिला दिया जाए तो ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की तरह काम करता है.

4. डाइजेशन को बेहतर बनाना: नींबू पानी एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.

5. स्किन के लिए फायदेमंद: नींबू पानी शरीर को अंदर से साफ करता है, जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहती है.
 

किसे चुनें - पानी या नींबू पानी?
दोनों ही शरीर के लिए जरूरी और फायदेमंद हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि सादा पानी हर समय, हर हाल में पीया जा सकता है और ये बेसिक हाइड्रेशन की जरूरत पूरी करता है. वहीं, नींबू पानी को दिन में 1-2 बार पीना बेहतर है. ज्यादा मात्रा में नींबू पानी पीने से दांतों की एनामेल को नुकसान और एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

सही तरीका

1. दिनभर में भरपूर मात्रा (8-10 गिलास) सादा पानी जरूर पीएं.

2. उमस और पसीने की वजह से शरीर में कमजोरी महसूस हो तो एक-दो बार नींबू पानी लेना फायदेमंद रहेगा.

3. नींबू पानी हमेशा ताजा बनाकर पीएं, फ्रिज में ज्यादा देर तक रखने से इसका असर कम हो जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

waterMonsoonlemonadeRain

Trending news

आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
;