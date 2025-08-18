डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो पहले ही कर लें 5 तरह की तैयारियां, वरना शादी का मजा होगा किरकिरा
डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो पहले ही कर लें 5 तरह की तैयारियां, वरना शादी का मजा होगा किरकिरा

डेस्टिनेशन वेडिंग एक खूबसूरत सपना है, लेकिन इसे यादगार बनाने के लिए पहले से प्लानिंग जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो सेलिब्रेशन का मजा किरकिरा हो सकता है.

Aug 18, 2025
डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो पहले ही कर लें 5 तरह की तैयारियां, वरना शादी का मजा होगा किरकिरा

Destination Wedding Planning: आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. किसी खूबसूरत लोकेशन पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शादी करने का सपना हर किसी का होता है. लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलना जितना रोमांटिक लगता है, उतना ही चैलेंजिंग भी होता है. अगर सही तैयारी न हो तो शादी का पूरा मजा किरकिरा हो सकता है. आइए जानते हैं वो 5 तैयारियां जो डेस्टिनेशन वेडिंग से पहले करना बेहद जरूरी है.

डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग

1. वेन्यू बुकिंग और परमीशन 
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुनी गई जगह पर वेन्यू की बुकिंग वक्त से पहले कर लेना बेहद जरूरी है. खासकर सीजन टाइम में होटल्स और रिजॉर्ट जल्दी फुल हो जाते हैं. साथ ही, वहां होने वाले इवेंट्स के लिए लोकल परमिशन, म्यूजिक लाइसेंस और डेकोरेशन की मंजूरी भी पहले से ले लें.

2. गेस्ट की ट्रैवल और स्टे अरेंजमेंट
शादी का असली रंग मेहमानों से ही आता है. इसलिए गेस्ट की ट्रैवलिंग टिकट, होटल रूम्स और ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम पहले से पक्का कर लें. अगर डेस्टिनेशन दूर है, तो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा जरूर रखें.

3. बजट प्लानिंग और पैकेज डील
डेस्टिनेशन वेडिंग आम शादी की तुलना में महंगी होती है. ऐसे में बजट का क्लीयर प्लान बनाएं. वेन्यू, फूड, डेकोरेशन, फोटोग्राफी और ट्रैवल का पैकेज डील चुनें, ताकि एक्स्ट्रा खर्च से बचा जा सके.

4. लोकल वेंडर्स और वेडिंग प्लानर से तालमेल
अगर आप खुद सारी तैयारियां नहीं करना चाहते तो एक प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर हायर करें. साथ ही, फूलों, कैटरिंग और मेकअप जैसे कामों के लिए लोकल वेंडर्स को शामिल करना बेहतर रहेगा. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

5. मौसम और बैकअप प्लान
डेस्टिनेशन वेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती मौसम होती है. खासकर मानसून या सर्दियों में आउटडोर इवेंट्स का प्लान करने से पहले बैकअप वेन्यू जरूर तय करें. टेंट, शेड और इनडोर अरेंजमेंट्स शादी को बिना रुकावट जारी रखेंगे.

Shariqul Hoda

Shariqul Hoda

WeddingDestination Weddingmarriage

