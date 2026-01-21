Advertisement
प्लांट बेस्ड प्रोटीन VS मीट बेस्ट प्रोटीन, जानें सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

प्लांट बेस्ड प्रोटीन VS मीट बेस्ट प्रोटीन, जानें सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है. प्रोटीन का सेवन करने से मांसपेशियों की रिकवरी होती है. आइए जानते हैं सेहत के लिए मीट बेस्ट प्रोटीन अच्छा होता है या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन. 

 

Jan 21, 2026
प्लांट बेस्ड प्रोटीन VS मीट बेस्ट प्रोटीन, जानें सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

शरीर को सुचारू रूप से चलाने और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है.जिम में कसरत करने वाले लोग भी अपने डेली रूटीन में प्रोटीन का बड़ा हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मांसपेशियों को रिकवर करने के लिए भरपूर मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. आमतौर पर लोगों के बीच धारणा है कि प्रोटीन ज्यादातर मांसाहारी चीजों से पाया जा सकता है, और अंडा व मांसाहारी भोजन के सेवन के बिना शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है.

प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और मीट बेस्ट प्रोटीन 
शाकाहारी लोग प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं. विदेशों से लेकर हमारे देश में भी अब मांसाहारी प्रोटीन लेने के बजाय प्लांट-बेस्ड प्रोटीन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है. आज हम जानेंगे कि प्लांट-बेस्ड प्रोटीन को कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसके क्या-क्या फायदे भी हैं. अभी तक माना गया है कि दूध में कैल्शियम और मीट में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वहीं बादाम कैल्शियम का सबसे अच्छा और बेहतरीन विकल्प है और अंकुरित दालों से भरपूर प्रोटीन भी मिल सकता है.
पौधों से मिलने वाला प्रोटीन शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, जबकि दूध के अधिक सेवन से शरीर में कई समस्याएं हो सकती है. इसके अलावा कई लोगों में लैक्टोज के प्रति भी असहिष्णुता होती है; इससे पाचन संबंधी परेशानी भी होती है.

मांसाहार प्रोटीन से बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल 
दूसरा, मांसाहार में आने वाले प्रोटीन पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. मीट, अंडे और रेड मीट रक्त में खराब वसा को बढ़ाते हैं और हृदय से जुड़े रोग होने की संभावना भी रहती है, लेकिन प्लांट-बेस्ड प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है. प्लांट-बेस्ड प्रोटीन शरीर को फाइबर देता है, जिससे गंदगी को बाहर निकलने में मदद मिलती है और शरीर को भरपूर मात्रा में ऊर्जा भी मिलती है.

डाइट में कैसे शामिल करें प्रोटीन 
अब सवाल है कि किन चीजों से प्लांट-बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं. इसके लिए दाल, सोया, टोफू, सूखे मेवे, सीड्स, हरी सब्जियां, कच्ची मूंगफली, और अनाज का सेवन किया जा सकता है. आम इंसान के लिए प्रोटीन अपने शरीर के वजन के आधार पर लिया जाता है. मान लीजिए आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो रोजाना आपको अपनी डाइट में 50 ग्राम प्रोटीन जरूरी होगा. इसके लिए मूंग की दाल को अंकुरित कर सकते हैं, मूंग की दाल का चीला बना सकते हैं, टोफू की सब्जियों के साथ सलाद बना सकते हैं, और बीन्स और राजमा के कबाब या टिक्की बनाकर ले सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

1 स्टेज में डायग्नोज होगा ब्रेस्ट कैंसर, अपोलो की डॉ से जानें क्या है बायोप्सी टेस्ट

