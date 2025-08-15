पीएम मोदी ने मोटापे के खिलाफ किया जंग का किया ऐलान, 10% तेल कम खाने की अपील क्यों?

PM Modi On Obesity And Cooking Oil: पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार फिर सेहत को लेकर अपने पुरानी अपील को दोहराया, उन्होंने देशवासियों से अपील की कि अगर मोटापे को हराना है तो हमें हर हाल में कुकिंग ऑयल की खपत 10 फीसदी तक कम करनी होगी. हर घर में ऐसी कोशिश करनी चाहिए. आइए जानते हैं अगर डेली लाइफ में खाने का तेल कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा.

रोजाना 10 फीसदी तेल कम खाने से सेहत पर असर

इंडियन रेसेपीज में तेल और फैट एक अहम इनग्रेडिएंट होता है, क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड और विटामिन (A, D, E, K) एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. लेकिन जब तेल का सेवन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो ये मोटापा, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी परेशानियों का खतरा बढ़ा देता है. ऐसे में रोजाना तेल की मात्रा 10 फीसदी कम करना सेहत के लिए एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है.

तेल 10% कम करने का मतलब क्या है?

मान लें कि आप रोजाना तकरीबन 30 ग्राम तेल (करीब 2 बड़े चम्मच) खाते हैं।.अगर आप इसे 10% कम कर दें, तो रोज 3 ग्राम तेल कम हो जाएगा. ये बदलाव देखने में छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में कैलोरी इनटेक और फैट स्टोरेज पर इसका असर पड़ता है.

1. कैलोरी कंट्रोल और मोटापा कम

एक ग्राम तेल में तकरीबन 9 कैलोरी होती है. रोज 3 ग्राम तेल कम करने से लगभग 27 कैलोरी की बचत होती है. सालभर में ये 9,800 से ज्यादा कैलोरी कम कर सकता है, जो लगभग 1.2 किलो वजन घटाने में मदद कर सकता है.

2. दिल की सेहत में सुधार

एक्सट्रा ऑयल, खासकर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं. तेल कम करने से LDL (बैज कोलेस्ट्रॉल) घट सकता है और HDL (गुड कोलेस्ट्रॉल) बेहतर हो सकता है.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल

ज्यादा फैट, खासकर अनहेल्दी फैट, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ा सकता है. तेल कम खाने से ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मदद मिल सकती है, जिससे डायबिटीज का खतरा घटता है.

4. डाइजेस्टिव सिस्टम को राहत

हद से ज्यादा ऑयली फूड खाने से एसिडिटी, अपच और गैस की समस्या हो सकती है. तेल की मात्रा घटाने से पाचन आसान होता है और पेट हल्का महसूस होता है.

कैसे करें तेल कम?

1. सब्जी या दाल बनाते समय कम-तेल वाली कुकिंग तकनीक अपनाएं. जैसे स्टीमिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग वगैरह

2. नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल करें ताकि कम तेल में खाना पक सके.

3. डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई या एयर फ्राई का ऑप्शन चुनें.

4. खाने में जैतून का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल जैसे हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन मात्रा सीमित रखें.

तेल को पूरी तरह न छोड़ें

तेल की मात्रा बहुत ज्यादा घटाने से शरीर को जरूरी फैट और विटामिन की कमी हो सकती है. पूरी तरह तेल छोड़ना सही नहीं, बल्कि संतुलित मात्रा बनाए रखना जरूरी है. 10% की कमी धीरे-धीरे अपनाएं ताकि स्वाद और आदत में बदलाव आसान हो.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)