चीन में अपनी ही नाक की तरफ ऊंगली क्यों दिखाते हैं लोग? जानिए इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब

Pointing at Your Nose in China: हर कल्चर की अपनी खास बॉडी लैंग्वेज और इशारे होते हैं. एक ही हरकत का अलग-अलग देशों में जुदा-जुदा मतलब हो सकता है. जैसे भारत में सिर हिलाना सहमति या असहमति बताता है, वहीं जापान में झुककर प्रणाम करना सम्मान की निशानी है. ठीक इसी तरह, चीन में नाक की तरफ ऊंगली दिखाना एक खास बॉडी लैंग्वेज है, जिसका मतलब जानना वहां आए हर विदेशी लोगों के लिए जरूरी है.

खुद की नाक की तरफ इशारा करने का मतलब

चीन में अगर कोई इंसान अपनी नाक की तरफ ऊंगली से इशारा करता है, तो इसकी नॉर्मल मीनिंग होती है “मैं” या “मेरा”. यानी यह इशारा खुद को प्वॉइंट करने के लिए किया जाता है.

पश्चिमी देशों में या भारत में जब लोग खुद की ओर इशारा करना चाहते हैं, तो वे उंगली को अपनी छाती या दिल के पास रखते हैं. लेकिन चीनी संस्कृति में ऐसा नहीं है. वहां लोग नाक की तरफ इशारा करके ये बताते हैं कि वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं.

क्यों है यह खास?

1. कल्चरल इफेक्ट

चीन की पारंपरिक सोच में चेहरा (Face) सामाजिक पहचान और सम्मान का प्रतीक है. नाक चेहरे का सेंट्रल पार्ट है, इसलिए खुद को प्वॉइंट करने के लिए नाक की ओर इशारा करना आम हो गया.

2. सामाजिक पहचान

नाक की तरफ इशारा करना वहां के लोगों के लिए नेचुरल साइन है. बच्चे भी “मैं” कहने के लिए ऐसा ही इशारा करते हैं. जो बाकी देशों के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन ये चीन में सामाजिक पहचान बन चुका है.

3. गलतफहमी से बचाव

विदेशी लोगों के लिए ये हरकत अजीब या मजाकिया लग सकती है, लेकिन चीन में यह बिल्कुल नॉर्मल है. इसलिए वहां सफर करने या बातचीत करते वक्त इस बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है.

किन हालात में इसका इस्तेमाल होता है?

1. जब कोई शख्स अपना नाम बताता है और कहता है “मैं हूं…” तो अक्सर अपनी नाक की तरफ इशारा करता है.

2. अगर कोई ग्रुप में सवाल करे “कौन जाएगा?” तो जवाब देने वाला इंसान अपनी नाक की तरफ इशारा करके कह सकता है “मैं.”

3. छोटे बच्चे खेलते वक्त या क्लास में टीचर के सवाल का जवाब देने के लिए भी यही इशारा करते हैं.

क्या हो सकती है गलतफहमी?

अगर किसी विदेशी ने नाक की ओर इशारा गलत कॉन्टेक्सट में किया, तो सामने वाला चाइनीज शख्स उसे खुद के बारे में समझ सकता है. वहीं कुछ जगहों पर लोग इसे मजाकिया या बचकाना इशारा भी मान सकते हैं. इसलिए चीन में रहते वक्त इस साइन का सही इस्तेमाल और उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है.