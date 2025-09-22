चीन में अपनी ही नाक की तरफ ऊंगली क्यों दिखाते हैं लोग? जानिए इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब
Advertisement
trendingNow12932289
Hindi Newsलाइफस्टाइल

चीन में अपनी ही नाक की तरफ ऊंगली क्यों दिखाते हैं लोग? जानिए इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब

Body Language: अगर किसी देश में एक इशारे का कुछ खास मतलब होता है, तो उसी साइन का दूसरी मुल्क में कुछ और मीनिंग हो सकता है, ऐसा ही कुछ चीन के मामले में है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन में अपनी ही नाक की तरफ ऊंगली क्यों दिखाते हैं लोग? जानिए इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब

Pointing at Your Nose in China: हर कल्चर की अपनी खास बॉडी लैंग्वेज और इशारे होते हैं. एक ही हरकत का अलग-अलग देशों में जुदा-जुदा मतलब हो सकता है. जैसे भारत में सिर हिलाना सहमति या असहमति बताता है, वहीं जापान में झुककर प्रणाम करना सम्मान की निशानी है. ठीक इसी तरह, चीन में नाक की तरफ ऊंगली दिखाना एक खास बॉडी लैंग्वेज है, जिसका मतलब जानना वहां आए हर विदेशी लोगों के लिए जरूरी है.

खुद की नाक की तरफ इशारा करने का मतलब
चीन में अगर कोई इंसान अपनी नाक की तरफ ऊंगली से इशारा करता है, तो इसकी नॉर्मल मीनिंग होती है “मैं” या “मेरा”. यानी यह इशारा खुद को प्वॉइंट करने के लिए किया जाता है.

पश्चिमी देशों में या भारत में जब लोग खुद की ओर इशारा करना चाहते हैं, तो वे उंगली को अपनी छाती या दिल के पास रखते हैं. लेकिन चीनी संस्कृति में ऐसा नहीं है. वहां लोग नाक की तरफ इशारा करके ये बताते हैं कि वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है यह खास?

1. कल्चरल इफेक्ट
चीन की पारंपरिक सोच में चेहरा (Face) सामाजिक पहचान और सम्मान का प्रतीक है. नाक चेहरे का सेंट्रल पार्ट है, इसलिए खुद को प्वॉइंट करने के लिए नाक की ओर इशारा करना आम हो गया.

2. सामाजिक पहचान
नाक की तरफ इशारा करना वहां के लोगों के लिए नेचुरल साइन है. बच्चे भी “मैं” कहने के लिए ऐसा ही इशारा करते हैं. जो बाकी देशों के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन ये चीन में सामाजिक पहचान बन चुका है.

3. गलतफहमी से बचाव
विदेशी लोगों के लिए ये हरकत अजीब या मजाकिया लग सकती है, लेकिन चीन में यह बिल्कुल नॉर्मल है. इसलिए वहां सफर करने या बातचीत करते वक्त इस बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है.

किन हालात में इसका इस्तेमाल होता है?

1. जब कोई शख्स अपना नाम बताता है और कहता है “मैं हूं…” तो अक्सर अपनी नाक की तरफ इशारा करता है.

2. अगर कोई ग्रुप में सवाल करे “कौन जाएगा?” तो जवाब देने वाला इंसान अपनी नाक की तरफ इशारा करके कह सकता है “मैं.”

3. छोटे बच्चे खेलते वक्त या क्लास में टीचर के सवाल का जवाब देने के लिए भी यही इशारा करते हैं.

क्या हो सकती है गलतफहमी?
अगर किसी विदेशी ने नाक की ओर इशारा गलत कॉन्टेक्सट में किया, तो सामने वाला चाइनीज शख्स उसे खुद के बारे में समझ सकता है. वहीं कुछ जगहों पर लोग इसे मजाकिया या बचकाना इशारा भी मान सकते हैं. इसलिए चीन में रहते वक्त इस साइन का सही इस्तेमाल और उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

nosechinabody language

Trending news

'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
;