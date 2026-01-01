Advertisement
trendingNow13060595
Hindi Newsलाइफस्टाइलइंदौर में गंदा पानी पीने हुई मौत, डॉक्टर से जानें कैसे दूषित जल शरीर को कर देता है खोखला!

इंदौर में गंदा पानी पीने हुई मौत, डॉक्टर से जानें कैसे दूषित जल शरीर को कर देता है खोखला!

Indore Tragedy: इंदौर शहर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है. क्या आप जानते हैं गंदा का पानी से शरीर अंदर के खोखला हो सकता है. आइए डॉक्टर से जानते हैं गंदा पानी पीने से क्या-क्या समस्या हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में गंदा पानी पीने हुई मौत, डॉक्टर से जानें कैसे दूषित जल शरीर को कर देता है खोखला!

देश का सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है. लगभग 212 लोग अस्पताल में भर्ती हैं इंदौर शहर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल गया जिसके बाद से सप्लाई का पानी गंदा हो गया है. दूषित पानी का सेवन करने से इंसान कई घातक बीमारी जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन, हैजा, हेपेटाइटिस का शिकार हो सकता है. नोएडा कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टर उमा शंकर शर्मा से जानते हैं दूषित पानी पीने से शरीर में क्या-क्या दिक्कत आ सकती है. 

बैक्टीरियल इंफेक्शन 
गंदा पानी पीना सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. गंदे पानी से बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है जिससे पेट दर्द, उल्टी-दस्त और गंभीर इंफेक्शन हो सकता है. जो कि जानलेवा हो सकता है. 

हैजा 
डॉक्टर के अनुसार गंदे पानी का सेवन करने से हैजा तेज दस्त और डिहाइड्रेशन होता है. अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इंसान की मौत हो सकती है. ऐसे में दूषित पानी का सेवन करने से बचना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

टाइफाइड 
गंदे पानी का सेवन करने से डाइफाइड हो सकता है, दूषित पानी शरीर में पहुंचकर बुखार, शरीर में दर्द और आंतों में सूजन की समस्या पैदा कर सकता है. गंदे पानी का सेवन ना करें. हमेशा प्यूरीफायर पानी का सेवन करना चाहिए. 

बच्चों में किडनी फेलियर 
डॉक्टर के अनुसार 1 साल से छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है ऐसे में बच्चों को दूषित पिलाने से किडनी डैमेज हो सकती है. कुछ बच्चों को बाहर का दूध पिलाते हैं ऐसे में दूध में पानी का इस्तेमाल होता है जिस वजह से छोटे बच्चे गंदे पानी का शिकार हो जाते हैं. 

उबाल कर पानी पीना चाहिए 
डॉक्टर के अनुसार पानी को उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए. ऐसा करने से पानी प्यूरीफायर हो जाता है. पानी को उबालकर पीने से पानी में मौजूद दूषित तत्व कम हो जाते हैं. 

केमिकल और सीवेज का पानी 
डॉक्टर के अनुसार अगर पानी में किसी तरह का केमिकल या सीवेज का पानी है तो केवल उबालने से पानी साफ नहीं होगा. कुछ केमिकल उबालने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं. अगर आपके इलाके में गंदा पानी आ रहा है तो उसका सेवन करने से बचें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद