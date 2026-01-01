इंदौर में गंदा पानी पीने हुई मौत, डॉक्टर से जानें कैसे दूषित जल शरीर को कर देता है खोखला!

देश का सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है. लगभग 212 लोग अस्पताल में भर्ती हैं इंदौर शहर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी की पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल गया जिसके बाद से सप्लाई का पानी गंदा हो गया है. दूषित पानी का सेवन करने से इंसान कई घातक बीमारी जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन, हैजा, हेपेटाइटिस का शिकार हो सकता है. नोएडा कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टर उमा शंकर शर्मा से जानते हैं दूषित पानी पीने से शरीर में क्या-क्या दिक्कत आ सकती है.

बैक्टीरियल इंफेक्शन

गंदा पानी पीना सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. गंदे पानी से बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है जिससे पेट दर्द, उल्टी-दस्त और गंभीर इंफेक्शन हो सकता है. जो कि जानलेवा हो सकता है.

हैजा

डॉक्टर के अनुसार गंदे पानी का सेवन करने से हैजा तेज दस्त और डिहाइड्रेशन होता है. अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इंसान की मौत हो सकती है. ऐसे में दूषित पानी का सेवन करने से बचना चाहिए.

टाइफाइड

गंदे पानी का सेवन करने से डाइफाइड हो सकता है, दूषित पानी शरीर में पहुंचकर बुखार, शरीर में दर्द और आंतों में सूजन की समस्या पैदा कर सकता है. गंदे पानी का सेवन ना करें. हमेशा प्यूरीफायर पानी का सेवन करना चाहिए.

बच्चों में किडनी फेलियर

डॉक्टर के अनुसार 1 साल से छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है ऐसे में बच्चों को दूषित पिलाने से किडनी डैमेज हो सकती है. कुछ बच्चों को बाहर का दूध पिलाते हैं ऐसे में दूध में पानी का इस्तेमाल होता है जिस वजह से छोटे बच्चे गंदे पानी का शिकार हो जाते हैं.

उबाल कर पानी पीना चाहिए

डॉक्टर के अनुसार पानी को उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए. ऐसा करने से पानी प्यूरीफायर हो जाता है. पानी को उबालकर पीने से पानी में मौजूद दूषित तत्व कम हो जाते हैं.

केमिकल और सीवेज का पानी

डॉक्टर के अनुसार अगर पानी में किसी तरह का केमिकल या सीवेज का पानी है तो केवल उबालने से पानी साफ नहीं होगा. कुछ केमिकल उबालने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं. अगर आपके इलाके में गंदा पानी आ रहा है तो उसका सेवन करने से बचें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.