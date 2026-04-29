अनार में वैज्ञानिकों को मिला दिल की बीमारी का इलाज? Heart Attack रोकने वाले ‘मैजिकल कंपाउंड’ के बारे में सामने आई रिसर्च

हार्ट डिजीज से बचाव के लिए अक्सर डॉक्टर हेल्दी डाइट लेने की सलाह देते हैं. अक्सर लोग अनार खाने की सलाह देते हैं. वहीं अब नई रिसर्च में बताया कि अनार हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. Cardiff University के वैज्ञानिकों की जर्नल Antioxidants में पब्लिश स्टडी में बताया है कि अनार हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

क्या है ये खास कंपाउंड?

रिसर्च के अनुसार अनार में मौजूद प्यूनिकलागिन नाम पोषक तत्व सीधे शरीर में अवशोषित नहीं होता है. ऐसे में आंत के अच्छे बैक्टीरिया अनार मौजूद प्यूनिकलागिन को तोड़कर यूरोलिथिन ए नाम का कंपाउंड बनाते हैं. यहीं कंपाउंड खून में जाकर नस और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है.

हार्ट हेल्थ के लिए है बेहद फायदेमंद

रिसर्च के अनुसार यूरोलिथिन ए हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद.यह नसों में जमा चर्बी को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा यह सूजन को कम करके प्लाक को मजबूत बनाता है. प्लाक फटने से हार्ट अटैक रिस्क बढ़ जाता है. यूरोलिथिन प्लाक को मजबूत बनाता है जिससे प्लाक को फटने से रोकता है जो कि दिल के लिए प्रोटेक्टर की तरह काम करता है.

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चूहों पर किया रिसर्च

वैज्ञानिक ने लैब में चूहों पर इसका रिसर्च किया है. रिसर्च के अनुसार चूहों पर इस कंपाउंड का असर देखने को मिला है. 12 हफ्तो बाद पाया गया है जिन चूहों को Urolithin A दिया गया, उनमें प्लाक छोटा और कम खतरनाक था. उन चूहों में सूजन भी कम थी. नसें ज्यादा मजबूत दिखीं.

हर किसी को नहीं मिलेगा फायदा

वैज्ञानिक के अनुसार इस चीज का फायदा आपके आंत के बैक्टीरिया पर निर्भर करता है. आपके आंतों में जितने ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतना ही अच्छा urolithin A बनेगा. इसका मतलब है कि हर किसी को अनार खाने से एक जैसा फायदा नहीं मिलेगा.

हेल्दी हार्ट के लिए हेल्दी गट

रिसर्च के अनुसार हेल्दी हार्ट के लिए हेल्दी गट भी बेहद जरूरी है. जितना गट हेल्थ अच्छा होगा उतना ही हार्ट भी हेल्दी होगा. हेल्दी डाइट के साथ-साथ गट को भी हेल्दी रखना बेहद जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.