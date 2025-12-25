सावधान! खाना चबाने की ये गलतियां बिगाड़ सकती है पाचन तंत्र, शरीर देता है ये चेतावनी

खाना चबाने की सही आदत पाचन को मजबूत बनाती है पर जल्दी-जल्दी खाना खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.. गलत तरीके से चबाया गया खाना पेट पर अतिरिक्त दबाव डालता है जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है. शरीर जब बार बार परेशानी महसूस करता है तो कुछ चेतावनी संकेत देने लगता है. इन संकेतों को पहचान कर अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव ला कर पाचन तंत्र को फिर से दुरुस्त किया जा सकता है.

पाचन तंत्र पर वार

खाना चबाने की छोटी लगने वाली गलतियां आगे चलकर पाचन तंत्र को कमजोर बना देती हैं. शरीर समय समय पर संकेत देता है लेकिन बहुत से लोग उन्हें मामूली समझ कर टाल देते हैं. अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है. खाना चबाने की पहली बड़ी गलती है खाना बहुत जल्दी जल्दी खाना. जब खाना ठीक से चबाया नहीं जाता तो वो सीधे पेट में चला जाता है. इससे पेट को खाना पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ऐसा करने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. कई बार खाना खाने के तुरंत बाद सुस्ती और नींद आने लगती है जो खराब पाचन का संकेत हो सकता है.

ध्यान भटकना

खाना खाते समय खाने पर से ध्यान भटकने से भी खाना चबाने में लोग बेहद बड़ी गलती कर देते हैं. टीवी देखना या मोबाइल चलाते हुए खाना खाने से दिमाग खाने पर फोकस नहीं कर पाता. ऐसे में इंसान जरूरत से ज्यादा या कम चबा पाता है. इससे पेट को ये समझ ही नहीं आता कि खाना कब खत्म हुआ और कब पाचन प्रक्रिया शुरू करनी है. इसका असर भूख के सिग्नल पर भी पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े निवाले

कई लोग खाना खाते समय काफी बड़े निवाले खा लेते हैं. बड़े निवाले चबाने में काफी दिक्कत होती है जिससे लार खाने के साथ ठीक से मिक्स नहीं हो पाती जो पाचन के लिए जरूरी होती है. इसका सीधा असर आंतों पर पड़ता है और कब्ज या एसिडिटी जैसी परेशानी होने लगती है.

नजरअंदाज ना करें ये लक्षण

अगर शरीर बार बार पेट दर्द, जलन, खट्टी डकार, मुंह में बदबू या खाना खाने के बाद असहजता महसूस करा रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें. खाने के तरीके में थोड़ा सा सुधार लाकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है. हर निवाले को आराम से चबाएं, खाते समय ध्यान सिर्फ खाने पर रखें और शरीर के संकेतों को समझें. खाना सही से चबाने की आदत पाचन सुधारने के साथ ही हेल्दी रहने में भी काफी मददगार होता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.