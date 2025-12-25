Advertisement
trendingNow13052556
Hindi Newsलाइफस्टाइलसावधान! खाना चबाने की ये गलतियां बिगाड़ सकती है पाचन तंत्र, शरीर देता है ये चेतावनी

सावधान! खाना चबाने की ये गलतियां बिगाड़ सकती है पाचन तंत्र, शरीर देता है ये चेतावनी

कई बार लोग खाने की क्वालिटी पर तो ध्यान देते हैं लेकिन खाने के तरीके को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा करने से लोगों को तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जल्दी जल्दी खाना खाना, ठीक से न चबाना और खाते समय मोबाइल देखना आज की आम आदत बन चुकी है, पर ये आदतें आपकी सेहत पर काफी बुरा असर डास सकती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! खाना चबाने की ये गलतियां बिगाड़ सकती है पाचन तंत्र, शरीर देता है ये चेतावनी

खाना चबाने की सही आदत पाचन को मजबूत बनाती है पर जल्दी-जल्दी खाना खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.. गलत तरीके से चबाया गया खाना पेट पर अतिरिक्त दबाव डालता है जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है. शरीर जब बार बार परेशानी महसूस करता है तो कुछ चेतावनी संकेत देने लगता है. इन संकेतों को पहचान कर अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव ला कर पाचन तंत्र को फिर से दुरुस्त किया जा सकता है.

पाचन तंत्र पर वार
खाना चबाने की छोटी लगने वाली गलतियां आगे चलकर पाचन तंत्र को कमजोर बना देती हैं. शरीर समय समय पर संकेत देता है लेकिन बहुत से लोग उन्हें मामूली समझ कर टाल देते हैं. अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है. खाना चबाने की पहली बड़ी गलती है खाना बहुत जल्दी जल्दी खाना. जब खाना ठीक से चबाया नहीं जाता तो वो सीधे पेट में चला जाता है. इससे पेट को खाना पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ऐसा करने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. कई बार खाना खाने के तुरंत बाद सुस्ती और नींद आने लगती है जो खराब पाचन का संकेत हो सकता है.

ध्यान भटकना
खाना खाते समय खाने पर से ध्यान भटकने से भी खाना चबाने में लोग बेहद बड़ी गलती कर देते हैं. टीवी देखना या मोबाइल चलाते हुए खाना खाने से दिमाग खाने पर फोकस नहीं कर पाता. ऐसे में इंसान जरूरत से ज्यादा या कम चबा पाता है. इससे पेट को ये समझ ही नहीं आता कि खाना कब खत्म हुआ और कब पाचन प्रक्रिया शुरू करनी है. इसका असर भूख के सिग्नल पर भी पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े निवाले
कई लोग खाना खाते समय काफी बड़े निवाले खा लेते हैं. बड़े निवाले चबाने में काफी दिक्कत होती है जिससे लार खाने के साथ ठीक से मिक्स नहीं हो पाती जो पाचन के लिए जरूरी होती है. इसका सीधा असर आंतों पर पड़ता है और कब्ज या एसिडिटी जैसी परेशानी होने लगती है.

नजरअंदाज ना करें ये लक्षण
अगर शरीर बार बार पेट दर्द, जलन, खट्टी डकार, मुंह में बदबू या खाना खाने के बाद असहजता महसूस करा रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें. खाने के तरीके में थोड़ा सा सुधार लाकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है. हर निवाले को आराम से चबाएं, खाते समय ध्यान सिर्फ खाने पर रखें और शरीर के संकेतों को समझें. खाना सही से चबाने की आदत पाचन सुधारने के साथ ही हेल्दी रहने में भी काफी मददगार होता है.

 

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

poor chewing habitschewing habits

Trending news

कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?