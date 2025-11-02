Advertisement
trendingNow12984508
Hindi Newsलाइफस्टाइल

रात के खाने के बाद ये काम करना न भूलें, अगली सुबह फ्रेश फील करेंगे आप

अक्सर हम रात को खाने के बाद कुछ ऐसी लापरवाही कर बैठते हैं जिससे सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है. इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात के खाने के बाद ये काम करना न भूलें, अगली सुबह फ्रेश फील करेंगे आप

Post Dinner Habits: डिनर करना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को संतुलित रखने और अगली सुबह एनर्जी के लिए भी जरूरी होता है. आयुर्वेद में भी रात के भोजन को अहम बताया गया है. रात में न ज्यादा और न कम खाना चाहिए, क्योंकि इसका असर अगली सुबह पर होता है. इसके साथ ही डिनर के बाद कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए.

डिनर के बाद करें ये काम
खाना खाने के बाद 100 कदम चलना बहुत फायदेमंद है. धीरे-धीरे टहलें, जल्दीबाजी न करें. इसके बाद एक कप गुनगुना पानी या सौंफ का पानी पिएं, ये गैस और एसिडिटी से बचाता है. खाने के तुरंत बाद 5 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने से पाचन रस सही तरीके से काम करता है और मन शांत रहता है.

ओरल हेल्थ भी जरूरी
रात में खाने के बाद दांत और जीभ साफ करना जरूरी है, वरना मुंह में बैक्टीरिया बढ़ते हैं और नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है. इसके साथ ही पैरों को धोना या हल्की तेल मालिश करना नींद में मदद करता है. पेट को आराम देने के लिए ढीले कपड़े पहनें और सोने से पहले सकारात्मक चीजें सोचें.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ और न खाएं
सोने से पहले कुछ खाने से बचें ताकि पाचन सही रहे. आयुर्वेद के अनुसार, रात का खाना 8 बजे तक और सोना 10 बजे तक करना बेहतर है. इससे कफ दोष संतुलित रहता है और नींद गहरी होती है.

गुनगुना दूध पिएं और नाभि में तेल डालें
सोने से पहले गुनगुना दूध (हल्दी या जायफल के साथ) पाचन और नींद दोनों के लिए अच्छा है. नाभि में दो बूंद सरसों या नारियल तेल और नाक में घी या अणु तेल की बूंद डालने से मस्तिष्क शांत होता है. कमरे की रोशनी मंद करें और सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद करें.

बाईं करवट सोएं
आयुर्वेद के अनुसार, बाईं करवट सोना सबसे सही होता है. सोने से पहले थोड़ी त्रिफला या हींग चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन सुधरता है. अगर पेट भारी लगे तो अजवाइन और सेंधा नमक मदद कर सकते हैं. इन आदतों को अपनाने से पाचन बेहतर होगा, नींद गहरी आएगी, शरीर हल्का रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

dinner

Trending news

DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'