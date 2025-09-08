आलू उबालते वक्त कुकर पर नहीं जमेगी काली परत, बस पानी में डाल दें 5 रुपए की ये एक चीज

Boiling Potatoes In Pressure Cooker: भारत में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. बहुत से घरों में इसमें चावल, दाल और सब्जियां बनाई जाती हैं तो कई लोग इसमें आलू भी उबाल लेते हैं. कुकर में आलू उबालने पर कुकर के अंदर का हिस्सा काला पड़ जाता है. ये काला दाग कुकर को कई बार धोने के बाद भी बहुत दिनों तक नहीं जाता है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप एक आसान घरेलू उपाय से इस समस्या से बच सकते हैं.

क्या है जुगाड़?

कुकर में आलू उबालने से पहले आपको बस एक छोटा-सा जुगाड़ करना है जिससे आपके कुकर की चमक बरकरार रहेगी. कुकर में पानी और आलू डालते वक्त उसमें 4 से 5 नींबू के टुकड़े डाल दें. अगर आप चाहें तो सिर्फ नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आलू जब उबल जाएंगे तो कुकर का अंदरूनी हिस्सा चमचमाता हुआ साफ नजर आएगा और परेशान करने वाले जिद्दी काले दाग कहीं नजर नहीं आएंगे.





साइट्रिक एसिड

नींबू में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है जिसे एक तरह का क्लीनिंग एजेंट भी माना जाता है. आलू को कुकर में उबालते वक्त कुकर में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिस वजह से कुकर अंदर से काला पड़ जाता है. अगर आप कुकर में आलू उबालते वक्त नींबू के टुकड़े या नींबू का छिलका डालते हैं तो ये कुकर में होने वाले केमिकल रिएक्शन को रोकता है जिससे कुकर में काले दाग नहीं पड़ते हैं.

हर बर्तन होंगे चकाचक

नींबू का इस्तेमाल आप जले हुए बर्तन धोने के लिए भी कर सकते हैं. कढ़ाई पर जमी मोटी काली परत को हटाने के लिए भी नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है. नींबू का रस किसी भी तरह के दाग को साफ करने में काफी कारगर माना जाता है. नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिला कर आप लोहे की कढ़ाई या तवा से जंग भी साफ कर सकते हैं.

तेल वाले बर्तन

नींबू से धोने के बाद बर्तन केवल साफ ही नहीं होते बल्कि इनसे काफी फ्रेश खुशबू भी आती है. खास कर तेल वाले चिपचिपे बर्तनों को नींबू से धोने से इनसे तेल काफी आसानी से साफ हो जाता है. पूजा के तांबे और पीतल के बर्तन कई बार इस्तेमाल करने के बाद काले पड़ जाते हैं. इन बर्तनों को भी नींबू के छिलकों या नींबू के रस से धोने से ये नए बर्तनों की तरह चकाचक हो जाते हैं.

