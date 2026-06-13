गर्मियों के मौसम में टैनिंग होना बेहद आम है. टैनिंग को कम करने के लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं. तेज धूप की वजह से स्किन टैन हो जाती है. अगर आपकी स्किन भी टैनिंग की वजह से काली हो गई है तो आप घरेलू उपाय की मदद आप टैनिंग को कम कर सकते हैं. हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैन को कम कर सकते हैं.
स्किन टैनिंग को कम करने के लिए आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आलू के रस से आप टैन रिमूव करने के लिए पैक बना सकते हैं. इस पैक को लगाने से स्किन टैनिंग कम हो सकती है. आइए जानते हैं स्किन टैन बनाने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल कैसे करें.
अक्सर लोगों को टैनिंग हटाने के लिए आलू के रस के इस्तेमाल के लिए बोला जाता है. लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि आलू के रस का इस्तेमाल कैसे करें. आलू के रस का सही तरह से इस्तेमाल ना होने की वजह से चेहरे पर असर नहीं दिखता है. इससे चेहरे की टैनिंग कम नहीं होती है. हम आपको आलू के रस से बना फेस पैक बनाने के लिए बारे में बताएंगे.
एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी
एक चम्मच बेसन
एक चम्मच कॉफी
दो आलू का रस(आलू को साफ करके छिलकर कद्दूकस करके आलू का रस निकाल लें)
इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद आलू को कद्दूकस करें. फिर आलू का रस निकाल लें. इसके बाद एक बर्तन जैसे कटोरी में मुल्तानी मिट्टी, बेसन और कॉफी डालकर मिला लें. इसके बाद इसमें आलू रस डालकर इसे इच्छे से मिक्स कर लें.
अब इस फेस मास्क को चेहरे और हाथ पर लगा लें. आप इस पैक को शरीर के उन हिस्सों पर लगा सकते हैं जहां पर टैनिंग हुई है. इस पैक को लगाने 15 मिनट बाद अपना चेहरा धो. हफ्ते में 3 से 4 बार इस फेस मास्क को लगाएं. आपको कुछ ही दिनों में असर देखने को मिलेगा.
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