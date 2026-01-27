Advertisement
आलू vs शकरकंद, वेट लॉस से लेकर शुगर कंट्रोल तक; जानें आपकी सेहत के लिए कौन है बेहतर..

आलू vs शकरकंद, वेट लॉस से लेकर शुगर कंट्रोल तक; जानें आपकी सेहत के लिए कौन है बेहतर..

Potato Vs Sweet Potato: आलू और शकरकंद दोनों के ही अपने-अपने फायदे हैं, जहां एक स्वाद का राजा है, तो दूसरा सेहत का खजाना. ऐसे में इस खबर में हम आपको दोनों के फायदे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपकी सेहत के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:08 AM IST
आलू vs शकरकंद, वेट लॉस से लेकर शुगर कंट्रोल तक; जानें आपकी सेहत के लिए कौन है बेहतर..

Potato Vs Sweet Potato: भारतीय रसोई में आलू और शकरकंद दोनों की ही खास जगह है. आलू हर सब्जी का राजा माना जाता है, वहीं शकरकंद को सेहत का खजाना माना जाता है. लेकिन एक सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है कि दोनों में से कौन सा सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है? आपको बता दें, दोनों के ही अपने-अपने फायदे हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आपकी सेहत के लिए कौन ज्यादा बेहतर है?

 

किसमें कितना पोषण?
आलू में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. इसमें विटामिन C और पोटैशियम भी पाया जाता है, जो थकान कम करने में मदद करता है. वहीं शकरकंद की बात करें तो पोषण के मामले में एक कदम आगे है. इसमें फाइबर, विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. शकरकंद आंखों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में अगर सिर्फ पेट भरना है तो आप आलू खा सकते हैं, वहीं अगर सेहत सुधारनी है तो शकरकंद ज्यादा बेहतर है. 

किसके क्या फायदे हैं?
आलू जल्दी पचता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से वेट बढ़ने के चांसेस रहती है, खासकर जब इसे तला-भुना जाए. लेकिन फ्रेंच फ्राइज या चिप्स जैसी आलू से बनी चीजें आपके लिए निकसानदेह हो सकती है. वहीं शकरकंद में फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पाचन सही रहता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है. वेट वेट घटाने वालों के लिए भी अच्छा माना जाता है. ऐसे में अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो शकरकंद और तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपके लिए आलू ज्यादा बेहतर है. 

 

स्वाद में कौन सा बेहतर?
आलू की खासियत ये है कि उसका स्वाद बेहतर होता है और इसे कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. सब्जी, पराठा, चाट, स्नैक्स हर जगह आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं शकरकंद टेस्ट में हल्का मीठा होता है और आमतौर पर उबालकर, भूनकर या चाट के तौर पर खाया जाता है. ऐसे में स्वाद और वैरायटी चाहिए तो आलू खाए, लेकिन सादगी और सेहत चाहिए तो शकरकंद बेस्ट है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Potato Vs Sweet PotatoHealthy eating

