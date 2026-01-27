आलू vs शकरकंद, वेट लॉस से लेकर शुगर कंट्रोल तक; जानें आपकी सेहत के लिए कौन है बेहतर..

Potato Vs Sweet Potato: भारतीय रसोई में आलू और शकरकंद दोनों की ही खास जगह है. आलू हर सब्जी का राजा माना जाता है, वहीं शकरकंद को सेहत का खजाना माना जाता है. लेकिन एक सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है कि दोनों में से कौन सा सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है? आपको बता दें, दोनों के ही अपने-अपने फायदे हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आपकी सेहत के लिए कौन ज्यादा बेहतर है?

किसमें कितना पोषण?

आलू में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. इसमें विटामिन C और पोटैशियम भी पाया जाता है, जो थकान कम करने में मदद करता है. वहीं शकरकंद की बात करें तो पोषण के मामले में एक कदम आगे है. इसमें फाइबर, विटामिन A, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. शकरकंद आंखों, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में अगर सिर्फ पेट भरना है तो आप आलू खा सकते हैं, वहीं अगर सेहत सुधारनी है तो शकरकंद ज्यादा बेहतर है.

किसके क्या फायदे हैं?

आलू जल्दी पचता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से वेट बढ़ने के चांसेस रहती है, खासकर जब इसे तला-भुना जाए. लेकिन फ्रेंच फ्राइज या चिप्स जैसी आलू से बनी चीजें आपके लिए निकसानदेह हो सकती है. वहीं शकरकंद में फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पाचन सही रहता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है. वेट वेट घटाने वालों के लिए भी अच्छा माना जाता है. ऐसे में अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो शकरकंद और तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपके लिए आलू ज्यादा बेहतर है.

स्वाद में कौन सा बेहतर?

आलू की खासियत ये है कि उसका स्वाद बेहतर होता है और इसे कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. सब्जी, पराठा, चाट, स्नैक्स हर जगह आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं शकरकंद टेस्ट में हल्का मीठा होता है और आमतौर पर उबालकर, भूनकर या चाट के तौर पर खाया जाता है. ऐसे में स्वाद और वैरायटी चाहिए तो आलू खाए, लेकिन सादगी और सेहत चाहिए तो शकरकंद बेस्ट है.

