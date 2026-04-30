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करी पत्ते में डाल लें छाछ, कुछ ही दिनों में पत्तियों से भर जाएगा पौधा

गर्मी के मौसम में ज्यादातर पौधे सूख जाते हैं. आपका भी करी पत्ता का पौधा सूख रहा है तो आपको इसकी ज्यादा केयर की जरूरत है. अधिकतर लोगों को दिक्कत रहती हैं कि करी पत्ता का पौधा ग्रो नहीं कर रहा है. ऐसे में आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:22 PM IST
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करी पत्ते में डाल लें छाछ, कुछ ही दिनों में पत्तियों से भर जाएगा पौधा

अधिकतर भारतीयों के घर में करी पत्ते का पौधा होता है. करी पत्ते का इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है. गर्मियों के मौसम में करी पत्ते की एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है. क्योंकि तेज धूप की वजह से पौधा सूख जाता है. गर्मियों के मौसम में पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. इस उपाय को करने से पौधा पत्तियों से भर जाएगा. 

छाछ का इस्तेमाल 

पौधे को हरा-भरा बनाने के लिए आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं. छाछ का इस्तेमाल करने से पौधे में पत्तियां आना शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं गमले में छाछ कैसे डालें. 

मिट्टी का PH लेवल होगा बैलेंस 

करी पत्ते के पौधे को बढ़ाने के लिए अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है. छाछ में अम्ल होता है. ऐसे में आप जब पौधे में छाछ डालते हैं तो मिट्टी का PH लेवल बैलेंस रहता है. जिससे पौधा मिट्टी से पोषक तत्वों को अच्छे से सोख पाता है. 

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नाइट्रोजन का सोर्स 

करी पत्ते को हरा-भरा और घना करने के लिए नाइट्रोजन का बेहद जरूरी है. छाछ में नाइट्रोजन भी पाया जाता है. जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. छाछ में मौजूद पोषक तत्व पत्तियों को गहरा और हर बनाने में मददगार होते हैं. छाछ टालने से नई टहनियों की ग्रोथ होती है. 

कीड़ों से बचाव 

करी पत्ते के पौधे में कई बाह सफेद रंग की फफूंद या कीड़े लग जाते हैं. छाछ एक नेचुरल फंगीसाइड है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड इन बैक्टीरिया और फंग्स को खत्म करता है, जिससे पौधे को ग्रो करने में मदद मिलती है. 

पोषक तत्व 

छाछ में ना केवल कैल्शियम बल्कि फास्फोरस और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. करी पत्ते पौधे की ग्रोथ के लिए आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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