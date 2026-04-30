करी पत्ते में डाल लें छाछ, कुछ ही दिनों में पत्तियों से भर जाएगा पौधा

अधिकतर भारतीयों के घर में करी पत्ते का पौधा होता है. करी पत्ते का इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है. गर्मियों के मौसम में करी पत्ते की एक्सट्रा केयर की जरूरत होती है. क्योंकि तेज धूप की वजह से पौधा सूख जाता है. गर्मियों के मौसम में पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. इस उपाय को करने से पौधा पत्तियों से भर जाएगा.

छाछ का इस्तेमाल

पौधे को हरा-भरा बनाने के लिए आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं. छाछ का इस्तेमाल करने से पौधे में पत्तियां आना शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं गमले में छाछ कैसे डालें.

मिट्टी का PH लेवल होगा बैलेंस

करी पत्ते के पौधे को बढ़ाने के लिए अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है. छाछ में अम्ल होता है. ऐसे में आप जब पौधे में छाछ डालते हैं तो मिट्टी का PH लेवल बैलेंस रहता है. जिससे पौधा मिट्टी से पोषक तत्वों को अच्छे से सोख पाता है.

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नाइट्रोजन का सोर्स

करी पत्ते को हरा-भरा और घना करने के लिए नाइट्रोजन का बेहद जरूरी है. छाछ में नाइट्रोजन भी पाया जाता है. जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. छाछ में मौजूद पोषक तत्व पत्तियों को गहरा और हर बनाने में मददगार होते हैं. छाछ टालने से नई टहनियों की ग्रोथ होती है.

कीड़ों से बचाव

करी पत्ते के पौधे में कई बाह सफेद रंग की फफूंद या कीड़े लग जाते हैं. छाछ एक नेचुरल फंगीसाइड है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड इन बैक्टीरिया और फंग्स को खत्म करता है, जिससे पौधे को ग्रो करने में मदद मिलती है.

पोषक तत्व

छाछ में ना केवल कैल्शियम बल्कि फास्फोरस और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ये बैक्टीरिया मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. करी पत्ते पौधे की ग्रोथ के लिए आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.