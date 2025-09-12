सांसों की ताकत से जिंदगी बनाएं बेहतर, प्राणायाम से तन-मन ऐसे होगा सेहतमंद

Pranayama Yoga: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, थकान और सेहत से जुड़ी परेशानियां आम हो चली हैं. ऐसे में योग और खासकर प्राणायाम एक वरदान की तरह उभरकर सामने आया है. ये न सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि मन की शांति और कंसंट्रेशन भी बढ़ाने में मदद करता है. अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (The United States National Library of Medicine) के मुताबिक, ये रिस्पिरेटरी डिजीज, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों के लिए खासतौर से फायदेमंद है. कैंसर और हार्ट डिजीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी मददगार साबित हुआ है.

दिल और फेफड़ों के लिए अच्छा

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके असर को और पुख्ता करने के लिए हाई क्वालिटी रिसर्च की जरूरत है. प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर होता है, जिससे हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है. ये सांस लेने के प्रॉसेस को बैलेंस करता है, जिससे शरीर को भरपूर आराम मिलता है. फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में भी प्राणायाम अहम रोल अदा करता है. इससे लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जो शरीर के हर कोने तक एनर्जी पहुंचाते हैं.

बेहतर डाइजेशन

प्राणायाम करने से डाइजेशन को बेहतर बनाने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और नींद की क्वालिटी में सुधार करने में भी मदद मिलती है. वहीं, प्राणायाम करने के लिए सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना चाहिए. ये एक तरह से मेडिटेशन का तरीका भी है, जो मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है.

टेंशन होगी कम

एक्सपर्ट बताते हैं, “अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम तनाव कम करने और कंसंट्रेशन ध्यान बढ़ाने में कारगर हैं.” ये प्रैक्टिस ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती हैं, जिससे त्वचा में चमक आती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है. डायबिटीज, हाई बीपी और अनिद्रा जैसी परेशानियों में भी प्राणायाम राहत देता है.

रोजाना करें प्रैक्टिस

आज की बिजी लाइफस्टाइल में, प्राणायाम एक आसान और असरदार उपाय है, जो हमें कुदरत से जोड़ता है. रोजाना 10-15 मिनट की प्रैक्टिस भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता है. आप भी सांसों की इस ताकत को अपनाकर हेल्दी, हैप्पी और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ बढ़ें.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.