प्रतीक यादव के हाथ पर बना ये अजीब टैटू, अपनी ही पूंछ खा रहा सांप, जानें इसका मतलब

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार को 38 साल की उम्र में निधन हो गया. 38 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अचानक इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से उनका पूरा परिवार सदमे में हैं. प्रतीक यादव अपनी फिटनेस, लग्जरी लाइफस्टाइल जाने जाते थे. वहीं उनका टैटू सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

सांप का टैटू

प्रतीक के हाथ में सांप के डिजाइन टैटू बना था, उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की थी. उनके निधन के बाद से ही उनका टैटू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रतीक के हाथ में बने इस टैटू के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है. जिसका पौराणिक अर्थ भी है.

नॉर्डिक टैटू

प्रतीक यादव का ये टैटू नॉर्डिक पौराणिक कथाओं से प्रेरित माना जाता था. नॉर्डिक प्रतीकों जैसे जॉर्मुनगैंडर और वेगाविजिर को पॉजिटिव माना जाता है. इसमें जॉर्मुनगैंडर नाम के बड़े सांप को दिखाया जाता था. इन सांप को मिडगार्ड सर्प भी कहा जाता है. कहा जाता है कि यह सांप पूरी पृथ्वी को घेरे हुए अपनी पूंछ को मुंह में दबाए रहता है. इस डिजाइन को ओरोबोरोस की तरह माना जाता है, जो कि अनंत काल और जीवन चक्र का प्रतीक होता है. जिसका मतलब संसार में कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता है, यह हर अंत की नई शुरुआत की ओर ले जाता है.

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टैटू के पीछे छिपे थे कई खास मैसेज

टैटू के बीच बने पहिया वेगाविजिर है, जिसे नॉर्डिक कंपास भी कहा जाता है. वेगाविजिर आइसलैंडिक जादू और लोककथाओं से प्रेरित एक पुराना प्रतीक है. माना जाता है कि जो इंसान इसे बनवाता है वह खराब मौसम और मुश्किल समय में भी अपना रास्ता खोज लेता है. ये टैटू लाइफ में सही मार्गदर्शन के साथ नेगेटिव एनर्जी बचाने का प्रतीक माना जाता है.

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