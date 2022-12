Pre-Wedding Weight Loss: शादी से पहले इस तरह घटाएं अपना वजन, वेडिंग में टिक जाएगी सबकी नजर

How To Lose Weight Before Marriage: शादी का सीजन आते ही हम वेडिंग सेरेमनी को लेकर कई तैयारियां करने लगते हैं. अगर शादी खुद की है तो हमें अपनी सुंदरता का ख्याल होने लगता है. लड़का हो या लड़की हर इंसान अपने मैरेज डे पर फिट और अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, इससे उन्हें गजब का कॉन्फिडेंस हासिल होता है और फोटो भी अच्छी आती है. ऐसें अगर आपकी शादी एक या दो महीने के अंदर है और बॉडी फैट कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं.

वजन कम करने के उपाय

ऑयली फूड से करें तौबा

भारत में लोगों को ऑयली या फ्राइड फूड खाने का चलन काफी ज्यादा है, ये भले ही बेहद टेस्टी होते हैं, लेकिन सेहत के लिए बिलकुल भी फायदेमंद होते हैं, अगर आपको भी तेल युक्त भोजन खाने का शौक है तो शादी से पहले इन चीजों से पूरी तरह परहेज करें.

ताजे फल और सब्जियां खाएं

फल और सब्जियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, इससे शरीर को तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं जो पोषण के लिए जरूरी हैं. इसलिए रोजाना इनका सेवन करना चाहिए, सेब, संतरा, अनार, पालक, केल, पत्तागोभी लोग कैलोरी फूड है जो वजन बढ़ने नहीं देते

सुबह के वक्त पिएं ये ड्रिंक

वजन घटाने की शुरुआत आपको मॉर्निंग टाइम से करनी होगी, इसके लिए सुबह एक ग्लास पानी को गर्म कर लें, फिर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ लें, ऐसा अगर रोजाना करेंगे तो कुछ ही दिनों में पेट और कमर की चर्बी घटने लगेगी.

रोजाना 5000 कदम चलें

वजन कम करने के लिए अच्छी डाइट के साथ प्रोपर एक्सरसाइज करनी जरूरी है, ऐसें में आप एक दिन में कम से कम 5000 कदम जरूर चलें, इसे ट्रैक करने के लिए कई तरह के मार्केट में कई तरह के स्मार्ट वॉच मौजूद हैं, या फिर मोबाइल ऐप की मदद से भी अपने कदमों को गिन सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं