Getting Wet In The Rain: बारिश में भीगने के बाद सबसे पहले करें ये 5 काम, वरना हो जाएंगे कई बीमारियों के शिकार

Precautions When You Get Wet In The Rain: बारिश में भीगना भला किसी अच्छा नहीं लगता, ठंडी-ठंडी फुहारें जब शरीर पर पड़ती हैं तो ये मन को काफी सुकून देती है, लेकिन बरसात अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है जिससे बचकर रहना बेहद जरूरी है, वरना आप कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे. कुछ लोग इन बातों को समझते हैं, लेकिन ऑफिस या किसी जरूरी काम से बाहर जाते हुए उन्हें मजबूरी में बारिश में भीगना पड़ता है, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या संक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है, हालांकि भीगने के बाद कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो ऐसा जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा.

बारिश में भीगने के बाद क्या करें?

1. जब आप बारिश में भीग जाएं तो घर आने के बाद सबसे पहले आप गीले कपड़े उतार दें और सिर को साफ तौलिये से पोछ लें वरना आपको ठंड लग सकती है या फिर बुखार और निमोनिया के भी शिकार हो सकते हैं. इसके बाद शरीर पर ऑयल लगाएं, इससे स्किन ड्राई नहीं होगी.

2. अब जल्द से जल्द साफ पानी से नहा लें, इस बात का ख्याल रखें कि नहाने के लिए ज्यादा गर्म या ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें. वॉटर को नॉर्मल टेम्प्रेचर पर ही रखें, फिर शरीर को अच्छी तरह पोछ लें और फिर स्किन पर मॉइश्चराइजर लगाएं. ऐसा करने से शरीर में नमी लॉक हो जाएगी और त्वचा की सेहत बेहतर रहेगी.

3. अगर आप भीगने के बाद ऑफिस या किसी ऐसी जगह पर पहुंचे हैं या नहाना मुमकिन न हो तो हमेशा साथ में एंटी बैक्टीरियल क्रीम रखें और स्किन पर लगाएं. ऐसे में एलर्जी की संभावनाएं कम हो जाती है क्योंकि इससे बैक्टीरियाज या कीटाणु खत्म होते हैं.

4. बारिश में भीगने के बाद आप जब घर या ऑफिस पहुंचे तो फिर गर्म काढ़ा पीएं, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. ये सर्दी, खांसी और जुकाम से बचने का कारगर तरीका है.

5. बारिश बरसात में गीले होने के बाद घर पहुंचे तो कभी भी तेज पंखे के नीचे न बैठें इससे आपको सर्दी लग सकती है. इसके अलावा किसी भी तरह की ठंडे फूड या पेय पदार्थ का सेवन न करें, हालांकि गर्म चीजें खा सकते हैं.

