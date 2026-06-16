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प्री-डायबिटीज के इलाज से 58% तक कम हो सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क; इस स्टडी में हुआ खुलासा

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि प्रीडायबिटीज को कंट्रोल कर सामान्य ब्लड फ्लो हासिल करने वाले लोगों में दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं का जोखिम 58% तक कम हो जाता है. शोधकर्ताओं के अनुसार, समय रहते खानपान में सुधार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण जैसे कदम न केवल डायबिटीज को रोक सकते हैं, बल्कि हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 16, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:55 PM IST
प्री-डायबिटीज के इलाज से 58% तक कम हो सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क; इस स्टडी में हुआ खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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