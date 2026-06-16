भारत हो या अमेरिका दुनियाभर के देशों में डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है. इस बीमारी से करोड़ों लोग परेशान हैं. नई स्टडी में सामने आया है कि प्रीडायबिटीज वाले इंसान ब्लड शुगर को कंट्रोल करके हार्ट संबंधी बीमारियों के रिस्क को कम कर सकते हैं. लाइफस्टाइल में बदलाव करके ना केवल डायबिटीज बल्कि हार्ट डिजीज से भी बच सकते हैं.
किंग्स कॉलेज लंदन की स्टडी जो कि द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में पब्लिश की गई है. इस स्टडी के मुताबिक प्री-डायबिटीज जिसमें शरीर में ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा लेकिन टाइप 2 डायबिटीज से कम होता है. इस कंडीशन में कुछ सालों बाद डायबिटीज होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है.
स्टडी के अनुसार प्री-डायबिटीज को कंट्रोल कर ना केवल आप डायबिटीज से बच सकते हैं बल्कि आप हार्ट हेल्थ के रिस्क को भी कम कर सकते हैं. प्री-डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान है.
स्टडी के अनुसार प्री-डायबिटीज हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट और मोटापे को कंट्रोल करके खत्म किया जा सकता है. रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में शुगर लेवल नॉर्मल हुआ है उन लोगों में हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का रिस्क कम हुआ है. यह रिस्क 58 प्रतिशत तक कम हो सकता है.
रिसर्च में पाया है कि प्री-डायबिटीज से ठीक होने वाले हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क कम हुआ है. जिन लोगों में ब्लड शुगर नॉर्मल रहा है उनके शरीर में सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिला है.
प्री-डायबिटीज के रिस्क को कम करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए. जैसे समय पर सोना चाहिए. सुबह लेट तक नहीं सोना चाहिए. रात को देर तक नहीं जागना चाहिए. स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए. हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए. ज्यादा मात्रा में चीनी और ऑयली फूड्स का सेवन करना खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा रोजाना वर्कआउट करना चाहिए. 30 मिनट की की एक्सरसाइज करने से प्री-डायबिटीज के रिस्क को कम किया जा सकता है.
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