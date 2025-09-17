गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग का तेजी से होगा विकास, बस प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं खाएं ये फूड्स!
गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग का तेजी से होगा विकास, बस प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं खाएं ये फूड्स!

Baby brain development food during pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिला जो भी खाती हैं उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है. प्रेग्नेंसी के दौरान महिला को हेल्दी और बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए. आइए जानते हैं बच्चे के दिमाग विकास के लिए क्या खाना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:35 PM IST
गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग का तेजी से होगा विकास, बस प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं खाएं ये फूड्स!

Baby brain development food during pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं अपने डाइट को लेकर काफी ध्यान रखत हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान महिला जो भी खाती हैं उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है. ऐसे में बच्चे की हेल्थ के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना बेहद जरूरी है. गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास के लिए महिलाएं अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें. 

शकरकंद 
शकरकंद में बीटा-कैरोटीन, विटामिन ए पाया जाता है जो कि बच्चे के ब्रेन हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. गर्भवती महिला को अपनी डाइट में शकरकंद को शामिल करना चाहिए. 

बादाम 
बादाम में विटामि ई, आयरन, हेल्दी फैट्स पाए जाए जाते हैं. बादाम का सेवन करने से बच्चे के दिमाग का विकास होता है. प्रेग्नेंसी के दौरान बादाम का सेवन करना चाहिए. बादाम को आप भीगो कर खा सकते हैं. बादाम किस तरह से खाना है इस बारे में आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

दही 
दही में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है. इसके अलावा दही में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है. जो कि मां और बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाता है. दही खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें क्योंकि हर महिला का प्रेग्नेंसी का सफर अलग होता है. 

अंडा 
अंडे में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी 12 का सेवन करें. विटामिन बी 12 का सेवन करने से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है. अंडे का सेवन करने से नर्वस सिस्टम और दिमाग का भी विकास होता है. 

बीन्स और दाल 
महिलाएं डाइट में बीन्स और दाल को शामिल कर सकती हैं. दाल और बीन्स में प्रोटीन, फाइबर और आयरन पाया जाता है. बच्चे के विकास के लिए डाइट में प्रोटीन, फाइबर और आयरन जरूरी है. 

मूंगफली
प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भवती स्नैक्स में मूंगफली का सेवन कर सकती हैं. मूंगफली में प्रोटीन, फोलेट और विटामिन ई पाया जाता है जो कि बच्चे की ब्रेन हेल्थके लिए अच्छा होता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

