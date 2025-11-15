प्री मैच्योर डिलीवरी रोकना है, तो प्रेग्नेंट महिला के पति को करना होगा अच्छा बर्ताव: रिसर्च

Pregnancy Tips: शिशु मृत्यु दर की अक्सर मुख्य वजह प्री-टर्म बर्थ यानी शिशु का समय से पहले जन्म लेना माना जाता है. प्रेग्नेंसी के 37 हफ्ते से पहले अगर डिलीवरी होती है तो कुछ सेहत से जुड़ी दिक्कतें होना भी लाजिमी होता है. हालांकि प्री-टर्म बर्थ को रोकने की कोई फिक्स्ड व्यवस्था नहीं होती, लेकिन नए रिसर्ट ने कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने रख दिए हैं.

क्या रहे रिसर्च के नतीजे

इस रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि प्रेग्नेंट महिला के पार्टनर का कॉन्फिडेंस और उसका आत्मसम्मान ये सुनिश्चित करने में अहम सकता है कि बच्चा स्वस्थ और समय पर पैदा होगा.

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मर्सिड ने 200 से अधिक जोड़ों (गर्भवती महिला और उसके पति) की स्टडी की. बायोसाइकोसोशल साइंस एंड मेडिसिन नामक जर्नल में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई.

जब पार्टनर का मिलता है साथ

रिसर्चर्स ने पाया कि जब पिता दृढ़ निश्चयी होते हैं और उनके आत्म-सम्मान का स्तर ज्यादा होता है, तो उनकी पार्टनर प्रेग्नेंसी के दौरान कम दबाव झेलती हैं. गर्भवती महिलाओं के ब्लड सैंपल्स का विश्लेषण सी-रिएक्टिव प्रोटीन के लिए किया गया, जो लिवर में बनता है. यह एक ब्लड मार्कर है और शरीर में इंफेक्शन का लेवल बताता है. इसका संबंध प्री-टर्म बर्थ से होता है.

इमोशनल सपोर्ट जरूरी

अक्टूबर 2025 में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्च के दौरान जोड़ों से उनके आत्म-सम्मान लेवल के बारे में पूछा गया, और उन्होंने दूसरों से मिले इमोशनल सपोर्ट और कॉन्फिडेंस के बारे में बताया. पाया गया कि जिन पुरुषों का सामाजिक रुतबा ठीक था और साथी का पूरा साथ देते थे उनकी पत्नियों को शारीरिक दिक्कत कम हुई, जिसका सीधा सा मतलब रहा कि उनमें प्री टर्म बर्थ की समस्या नहीं हुई.

नेगेटिविटी का बुरा असर

इसके उलट, जिन महिलाओं के साथी पॉजिटिव माइंडसेट के नहीं होते उनमें सूजन के लक्षण ज्यादा पाए गए और गर्भावस्था की अवधि भी कम रही, यानी प्री टर्म बर्थ की आशंका बढ़ गई.

शोधार्थियों को उम्मीद है कि उनका शोध माता-पिता को यह समझने में मदद करेगा कि एक स्वस्थ बच्चे को दुनिया में लाने के लिए क्या करना चाहिए.

क्या है रिसर्चर का कहना?

अध्ययन की सह-लेखिका जेनिफर हैन-होलब्रुक के मुताबिक, "ये उन पहले अध्ययनों में से एक है जो बताता है कि एक पिता की आंतरिक शक्तियां, जैसे कि उसका आशावादी होना और चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमता का अजन्मे बच्चे पर भी असर पड़ता है." मजबूत सामाजिक संबंधों को पहले भी स्वस्थ गर्भधारण और प्रसव से जोड़ा गया है. हैन-होलब्रुक के अनुसार, गर्भवती पिताओं की सकारात्मक भावनाएं दंपत्ति और बच्चे के लिए स्वस्थ घर और जीवन का रास्ता साफ कर सकती हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.