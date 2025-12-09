Severe Aortic Stenosis Treatment: दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को चाहने वालों के लिए राहत भरी खबर है. मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होने के कुछ हफ्तों बाद, उनके दामाद और अभिनेता शरमन जोशी ने दिग्गज अभिनेता के स्वास्थ्य की जानकारी साझा की है. शरमन जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि प्रेम चोपड़ा को सेवियर एओर्टिक स्टेनोसिस नामक दिल की एक गंभीर बीमारी हुई थी. हालांकि, डॉक्टरों ने बिना किसी ओपन-हार्ट सर्जरी के एक जटिल टावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे हृदय के सिकुड़े हुए वाल्व को बदल दिया गया है.

सेवियर एओर्टिक स्टेनोसिस

यह हार्ट की एक गंभीर बीमारी है जिसमें एओर्टिक वाल्व काफी ज्यादा संकुचित यानी सिकुड़ जाती है. इसका काम है दिल के बाएं वेंट्रिकल से शरीर में खून भेजना है. जब यह वाल्व बहुत तंग हो जाता है, तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और शरीर तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है. जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है.

सेवियर एओर्टिक स्टेनोसिस होने का कारण

सेवियर एओर्टिक स्टेनोसिस होने के कारण की बात करें तो इसमें बढ़ती उम्र में कैल्शियम जमना सबसे सामान्य कारणों में से एक होता है. साथ ही जन्म से वाल्व में खराबी इसके बढ़ने का कारण हो सकता है. और अगर आपने रेडिएशन थैरपी करवाई है तो आपको भी सेवियर एओर्टिक स्टेनोसिस होने का खतरा हो सकता है.

शरमन जोशी ने डॉक्टरों का किया धन्यवाद

शरमन ने अपनी पोस्ट में जानकारी दी कि प्रेम चोपड़ा अब पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं. उन्होंने डॉक्टरों की टीम का विशेष आभार व्यक्त किया है.

शरमन ने लिखा, "हमारे परिवार की ओर से, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन गोखले और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रविंदर सिंह राव का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं. डॉ. राव ने TAVI प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया, जिससे पिताजी जल्द ठीक होकर घर लौट आए हैं." उन्होंने आगे बताया कि अस्पताल में अनुभवी अभिनेता जीतेंद्र भी प्रेम चोपड़ा से मिलने आए थे.

