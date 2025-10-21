Premanand Maharaj: क्या अपने एक्स के बारे में पति को बता देना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

Premanand Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज एक धर्म गुरु हैं और कई मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं और ज्यादातर लोग इनके विचारों को स्वीकार भी करते हैं. इस बार प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं जिसे लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं. शादी के बाद पति से अपने पुराने संबंधों को लेकर बात करनी चाहिए या नहीं. इसको लेकर प्रेमानंद जी ने अपनी बात रखी है. चलिए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा है.

भूलकर भी ना करें गलती

प्रेमानंद जी महाराज के पास ज्यादातर भक्त अपने सवाल लेकर आते हैं. ऐसे में प्रेमानंद जी से सवाल पूछा गया कि क्यों पुराने संबंधों को लेकर अपने पति से बात करनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पति या पत्नी से पुराने प्रेम के बारे में जिक्र न करें, ऐसा करने से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है या प्यार की कमी आती है और इसका प्रभाव आपके खुशहाल जीवन को खराब कर सकता है. इसी के साथ प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, शादी के बाद हर स्त्री को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए. इसके अलावा महिला हो या पुरुष उसे हमेशा गैर मर्द या स्त्री को नहीं देखना चाहिए.

पुराने प्यार को भूल जाओ

प्रेमानंद जी ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि अगर कोई शादी से पहले आपका मित्र रहा है और उस समय गलत कदम उठाए गए हैं. इसके बाद शादी किसी और से हो गई तो तो उसे भूल जाओ. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मान लो कि वो पिछले जन्म की बात थी और अब इस बात को बताने की गलती मत करना वरना परिवार बिखर जाएगा. इसी के साथ उन्होंने समझाते हुए कहा कि अगर आपने ईमानदारी से बता भी दिया तो आपके पति के मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं रहेंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.