Advertisement
trendingNow12970066
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Premanand Maharaj: क्या अपने एक्स के बारे में पति को बता देना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

Premanand Maharaj: शादी के बाद पति से अपने पुराने संबंधों के बारे में बताना चाहिए या नहींं? इस सवाल पर प्रेमानंद जी ने बेहतरीन सुझाव दिया. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Premanand Maharaj: क्या अपने एक्स के बारे में पति को बता देना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

Premanand Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज एक धर्म गुरु हैं और कई मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं और ज्यादातर लोग इनके विचारों को स्वीकार भी करते हैं. इस बार प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं जिसे लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं. शादी के बाद पति से अपने पुराने संबंधों को लेकर बात करनी चाहिए या नहीं. इसको लेकर प्रेमानंद जी ने अपनी बात रखी है. चलिए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा है.

भूलकर भी ना करें गलती
प्रेमानंद जी महाराज के पास ज्यादातर भक्त अपने सवाल लेकर आते हैं. ऐसे में प्रेमानंद जी से सवाल पूछा गया कि क्यों पुराने संबंधों को लेकर अपने पति से बात करनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पति या पत्नी से पुराने प्रेम के बारे में जिक्र न करें, ऐसा करने से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है या प्यार की कमी आती है और इसका प्रभाव आपके खुशहाल जीवन को खराब कर सकता है. इसी के साथ प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, शादी के बाद हर स्त्री को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए. इसके अलावा महिला हो या पुरुष उसे हमेशा गैर मर्द या स्त्री को नहीं देखना चाहिए.
यह भी पढ़ें: बाइक की चाबी से लेकर फोन तक... बार-बार खो जाती हैं डेली यूज की चीजें, हो सकता है ADHD

 

Add Zee News as a Preferred Source

पुराने प्यार को भूल जाओ
प्रेमानंद जी ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि अगर कोई शादी से पहले आपका मित्र रहा है और उस समय गलत कदम उठाए गए हैं. इसके बाद शादी किसी और से हो गई तो तो उसे भूल जाओ. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मान लो कि वो पिछले जन्म की बात थी और अब इस बात को बताने की गलती मत करना वरना परिवार बिखर जाएगा. इसी के साथ उन्होंने समझाते हुए कहा कि अगर आपने ईमानदारी से बता भी दिया तो आपके पति के मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं रहेंगे.
यह भी पढ़ें: Viral Video: फेरों के इस वचन पर दुल्हन ने पंडित जी से कह दी ऐसी बात, छा गया संन्नाटा

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

premanand ji maharajEX

Trending news

दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश