Advertisement
trendingNow12961829
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सूजा चेहरा, फूली आंखें और कपकपाती आवाज...प्रेमानंद महाराज को हुआ क्या...कौन ही बीमारी, जिसमें छानना पड़ता है शरीर का सारा खून!


प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब बताई जा रही है. हाल ही में उनका वीडियो सामने आया था इस वीडियो में उनका चेहरा सूजा हुआ और लाल नजर आ रहा था. आइए जानते हैं प्रेमानंद को किडनी की कौन सी बीमारी हुई है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूजा चेहरा, फूली आंखें और कपकपाती आवाज...प्रेमानंद महाराज को हुआ क्या...कौन ही बीमारी, जिसमें छानना पड़ता है शरीर का सारा खून!

वृंदावन के प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, इस वीडियों में उनका चेहरा सूजा हुआ नजर आ रहा था. वीडियो में उनकी आवाज में कंपकंपी और चेहरा लाल नजर आ रहा था. प्रेमानंद के भक्तों में उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. भक्त उनकी सेहत की कामना कर रहे हैं. 

दरअसल प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी फेल हैं. उन्हें रोजाना डायलिसिस पर रहना पड़ता है. कई भक्त उन्हें किडनी दान करने की पेशकश की है लेकिन महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया. आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज को कौन सी बीमारी है जिस वजह से उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है. 

प्रेमानंद महाराज को कौन सी बीमारी है 
प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है. यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें धीरे-धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है. महाराज को इस बीमारी के बारे में कई साल पहले ही पता चल गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर ने बताया था किडनी हो चुकी खराब 
प्रोफेसर डॉ बीपीएस त्यागी के अनुसार महाराज ने पेट दर्द की शिकायत होने पर दिल्ली में जांच कराई थी. टेस्ट में पता चला था कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है. उनके पास 2 से 2.5 साल का समय ही बचा है. प्रेमानंद ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया और बोला कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से है. 

रोजाना होता है डायलासिस 
महाराज पिछले लंबे समय से डायलिसिस पर हैं. इस कंडीशन में भी वह शारीरिक और मानसिक रूप से शांत रहते हैं. प्रेमानंद महाराज ने अपनी दोनों किडनियों का नाम दिया है. एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण है. 

क्या है किडनी पॉलीसिस्टिक बीमारी 
किडनी पॉलीसिस्टिक बीमारी जन्मजात बीमारी है. इस बीमारी में किडनी के अंदर पानी भरे छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं. समय के साथ यह सिस्ट बड़े होने लगते हैं जिस वजह से किडनी का साइज बढ़ जाता है और खून साफ करने की क्षमता कम हो जाती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: फुलझड़ी जैसा चमकेगा चेहरा, बस दिवाली से पहले लगा लें ये शहनाज हुसैन के बताए ये फेस मास्क 

 

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

healthlifestyle

Trending news

संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग