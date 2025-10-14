सूजा चेहरा, फूली आंखें और कपकपाती आवाज...प्रेमानंद महाराज को हुआ क्या...कौन ही बीमारी, जिसमें छानना पड़ता है शरीर का सारा खून!

प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब बताई जा रही है. हाल ही में उनका वीडियो सामने आया था इस वीडियो में उनका चेहरा सूजा हुआ और लाल नजर आ रहा था. आइए जानते हैं प्रेमानंद को किडनी की कौन सी बीमारी हुई है.
वृंदावन के प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, इस वीडियों में उनका चेहरा सूजा हुआ नजर आ रहा था. वीडियो में उनकी आवाज में कंपकंपी और चेहरा लाल नजर आ रहा था. प्रेमानंद के भक्तों में उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. भक्त उनकी सेहत की कामना कर रहे हैं.
दरअसल प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी फेल हैं. उन्हें रोजाना डायलिसिस पर रहना पड़ता है. कई भक्त उन्हें किडनी दान करने की पेशकश की है लेकिन महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया. आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज को कौन सी बीमारी है जिस वजह से उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है.
प्रेमानंद महाराज को कौन सी बीमारी है
प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है. यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें धीरे-धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है. महाराज को इस बीमारी के बारे में कई साल पहले ही पता चल गई थी.
डॉक्टर ने बताया था किडनी हो चुकी खराब
प्रोफेसर डॉ बीपीएस त्यागी के अनुसार महाराज ने पेट दर्द की शिकायत होने पर दिल्ली में जांच कराई थी. टेस्ट में पता चला था कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है. उनके पास 2 से 2.5 साल का समय ही बचा है. प्रेमानंद ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया और बोला कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से है.
रोजाना होता है डायलासिस
महाराज पिछले लंबे समय से डायलिसिस पर हैं. इस कंडीशन में भी वह शारीरिक और मानसिक रूप से शांत रहते हैं. प्रेमानंद महाराज ने अपनी दोनों किडनियों का नाम दिया है. एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण है.
क्या है किडनी पॉलीसिस्टिक बीमारी
किडनी पॉलीसिस्टिक बीमारी जन्मजात बीमारी है. इस बीमारी में किडनी के अंदर पानी भरे छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं. समय के साथ यह सिस्ट बड़े होने लगते हैं जिस वजह से किडनी का साइज बढ़ जाता है और खून साफ करने की क्षमता कम हो जाती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
