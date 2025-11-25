इस जन्म में क्यों मिलता है पिछले जन्म का फल? जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

Premanand Ji Maharaj Pravachan: कई लोगों का यह विश्वास होता है कि पूर्व जन्म का फल हमें इस जन्म में जरूर मिलता है इसी विषय पर जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने विचार रखे हैं. चलिए जानते हैं पिछले जन्म के फल के बारे में प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया.

महिला ने पूछा सवाल

दरअसल, प्रेमानंद महाराज का प्रवचन चल रहा था और इस दौरान एक महिला ने पूछा कि पिछले जन्म का फल इस जन्म में क्यों मिलता है? इस प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी बात रखी है. चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा.

क्या बोले प्रेमानंद महाराज?

पूर्व जन्म के फल मिलने पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, "अगर कत्ल आज करोगे तो फांसी पर आज ही हो जाएगी क्या? 10–5 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है? इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा न्यायालय है जहां पूरे ब्रह्मांड का न्याय होता है. ऐसे में 100 जन्म पुराना पाप भोगना पड़ता है. इसके बाद वह कहते हैं कि हमारा एक ही न्यायालय है और वह है भगवान न्यायालय. इस न्यायालय से जो पास हो गया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती. यहां कोई रिश्वत नहीं चलती और दंड भोगना ही पड़ता है. बड़ी अदालत है तो रजिस्टर देर से खुलता है लेकिन जब खुलता है तो हिसाब पक्का होता है.

हमेशा अच्छे कर्म करते रहो

पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो और फल इसलिए देर से मिलता है क्योंकि भगवान के पास अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब हमारे भगवान के पास होता है. इसलिए हमेशा अपने कर्म सही रखो. प्रेमानंद महाराज भक्तों को नाम जप करने के लिए कहते हैं. प्रेमानंद महाराज का कहना है कि मानव शरीर का कल्याण नाम जप से ही होगा. ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त महाराज जी को सुनते हैं और उनकी कही बातों को जीवन में उतारते हैं.

