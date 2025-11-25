Advertisement
इस जन्म में क्यों मिलता है पिछले जन्म का फल? जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

Premanand Ji Maharaj Pravachan: लोगों के मन में पिछले जन्म को लेकर कई सवाल रहते हैं. वैसे तो ये आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है और उसका फल इस जन्म में मिलता है. इसी से जुड़े एक सवाल को लेकर प्रेमानंद महाराज ने अपने विचार रखें हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:41 PM IST
Premanand Ji Maharaj Pravachan: कई लोगों का यह विश्वास होता है कि पूर्व जन्म का फल हमें इस जन्म में जरूर मिलता है इसी विषय पर जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने विचार रखे हैं. चलिए जानते हैं पिछले जन्म के फल के बारे में प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया. 

महिला ने पूछा सवाल
दरअसल, प्रेमानंद महाराज का प्रवचन चल रहा था और इस दौरान एक महिला ने पूछा कि पिछले जन्म का फल इस जन्म में क्यों मिलता है? इस प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी बात रखी है. चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा.

क्या बोले प्रेमानंद महाराज?
पूर्व जन्म के फल मिलने पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, "अगर कत्ल आज करोगे तो फांसी पर आज ही हो जाएगी क्या? 10–5 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है? इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा न्यायालय है जहां पूरे ब्रह्मांड का न्याय होता है. ऐसे में 100 जन्म पुराना पाप भोगना पड़ता है. इसके बाद वह कहते हैं कि हमारा एक ही न्यायालय है और वह है भगवान न्यायालय. इस न्यायालय से जो पास हो गया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती. यहां कोई रिश्वत नहीं चलती और दंड भोगना ही पड़ता है. बड़ी अदालत है तो रजिस्टर देर से खुलता है लेकिन जब खुलता है तो हिसाब पक्का होता है.

हमेशा अच्छे कर्म करते रहो
पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो और फल इसलिए देर से मिलता है क्योंकि भगवान के पास अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब हमारे भगवान के पास होता है. इसलिए हमेशा अपने कर्म सही रखो. प्रेमानंद महाराज भक्तों को नाम जप करने के लिए कहते हैं. प्रेमानंद महाराज का कहना है कि मानव शरीर का कल्याण नाम जप से ही होगा. ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त महाराज जी को सुनते हैं और उनकी कही बातों को जीवन में उतारते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

