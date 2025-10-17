मन में आते हैं गंदे-गंदे विचार? प्रेमानंद जी महाराज ने बताए इनसे छुटकारा पाने के आसान तरीके!

Premanand Ji Maharaj: आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से अधिकतर लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मन में कई तरह-तरह के बुरे-बुरे विचार आने लगते हैं, आज के समय में कई लोगों का दिमाग काफी ज्यादा गंदा हो गया है. मन में गंदे, उल्टे और बुरे विचारों का डेरा आने से चेहरे की खुशी भी अपने आप गायब सी होने लग जाती है, आज आपको बताते हैं कि कैसे आप मन में आए गंदे-गंदे विचारो से छुटकारा पा सकते हैं, आइए आप भी पढ़ लिजिए.



मन में आए गंदे विचारों से कैसे छुटकारा पाएं?

1. भजन का सहारा

प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया मन में आए गंदे विचारों से छुटकारा पाने के लिए आप भजन का सहारा भी ले सकते हैं, इससे भी आप अपने मन को काफी हद तक दूर कर सकते हैं. ऐसा अगर आप रोजाना करते हैं, तो मन में आए गंदे विचार खुद बा खुद दूर हो जाते हैं.



2. गलत संगति से दूर

आप अपनी संगति को हमेशा ठीक रखनी चाहिए, गलत संगति का असर इंसान के विचारों और मन में आता है, जिससे भी बुरे-बुरे विचार मन में आने लगते हैं. अच्छे लोगों का साथ आपको अपने समय को बिताना चाहिए, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा.



3. ग्रंथों का अध्ययन

ग्रंथों का अध्ययन भी आपके विचारों को काफी हद तक ठीक रखने में मदद करता है. मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए आपको हमेशा ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अगर आप अपने गंदे विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इसको अपना सकते हैं.



4. प्रकृति के साथ समय बिताना

अगर आप अपने विचारों को साफ और गंदगी से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए, इससे आपका मन हमेशा साफ रहेगा और मन में आए बुरे-बुरे विचारों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है.



5. भगवान का नाम जप

बुरे विचारो को खुद से हमेशा दूर रखने के लिए आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए. अच्छे विचारों का सपोर्ट करने और बुरे विचारों को निकालने में मदद मिल सकती हैं.



