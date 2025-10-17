Advertisement
trendingNow12965427
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मन में आते हैं गंदे-गंदे विचार? प्रेमानंद जी महाराज ने बताए इनसे छुटकारा पाने के आसान तरीके!

Premanand Ji Maharaj:  आजकल अधिकतर लोग अपने काम से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और रह-रहकर मन में काफी ज्यादा बुरे-बुरे विचार आने लगते हैं. आज आपको बताते हैं मन में आए गंदे-गंदे विचारों से कैसे पा सकते हैं छुटकारा.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मन में आते हैं गंदे-गंदे विचार? प्रेमानंद जी महाराज ने बताए इनसे छुटकारा पाने के आसान तरीके!

Premanand Ji Maharaj:  आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से अधिकतर लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मन में कई तरह-तरह के बुरे-बुरे विचार आने लगते हैं, आज के समय में कई लोगों का दिमाग काफी ज्यादा गंदा हो गया है. मन में गंदे, उल्टे और बुरे विचारों का डेरा आने से चेहरे की खुशी भी अपने आप गायब सी होने लग जाती है, आज आपको बताते हैं कि कैसे आप मन में आए गंदे-गंदे विचारो से छुटकारा पा सकते हैं, आइए आप भी पढ़ लिजिए.
 

मन में आए गंदे विचारों से कैसे छुटकारा पाएं?

1. भजन का सहारा 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया मन में आए गंदे विचारों से छुटकारा पाने के लिए आप भजन का सहारा भी ले सकते हैं, इससे भी आप अपने मन को काफी हद तक दूर कर सकते हैं. ऐसा अगर आप रोजाना करते हैं, तो मन में आए गंदे विचार खुद बा खुद दूर हो जाते हैं.
 

2.  गलत संगति से दूर

आप अपनी संगति को हमेशा ठीक रखनी चाहिए, गलत संगति का असर इंसान के विचारों और मन में आता है, जिससे भी बुरे-बुरे विचार मन में आने लगते हैं. अच्छे लोगों का साथ आपको अपने समय को बिताना चाहिए, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा.
 

3. ग्रंथों का अध्ययन 

ग्रंथों का अध्ययन भी आपके विचारों को काफी हद तक ठीक रखने में मदद करता है. मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए आपको हमेशा ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अगर आप अपने गंदे विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इसको अपना सकते हैं.
 

4. प्रकृति के साथ समय बिताना

अगर आप अपने विचारों को साफ और गंदगी से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए, इससे आपका मन हमेशा साफ रहेगा और मन में आए बुरे-बुरे विचारों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है.
 

5. भगवान का नाम जप

बुरे विचारो को खुद से हमेशा दूर रखने के लिए आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए. अच्छे विचारों का सपोर्ट करने और बुरे विचारों को निकालने में मदद मिल सकती हैं.
 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

premanand ji maharajdirty thoughts

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
digital arrest case
डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
Gujarat Cabinet Expansion
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
high court news
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 19 नए चेहरे, कुछ दिग्गज रिपीट; अब गुजरात में 26 मंत्री
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 19 नए चेहरे, कुछ दिग्गज रिपीट; अब गुजरात में 26 मंत्री