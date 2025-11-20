Advertisement
नहीं आती नींद? प्रेमानंद महाराज के इस तरीके से तुरंत सो जाएंगे, इस विटामिन की कमी से होती है दिक्कत..

How to Sleep Better Naturally: आज के समय में हर दूसरे इंसान को नींद से जुड़ी समस्या होती है. ऐसे में अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती है, तो प्रेमानंद महाराज की इस सलाह को आप फॉलो कर सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:20 PM IST
How to Sleep Better Naturally: रात में देर तर करवटें बदलते रहते हैं? अगर आपको भी रात में सोने में परेशानी होती है, तो आप प्रेमानंद महाराज की इस सलाह को फॉलो कर सकते हैं. हाल ही में एक व्यक्ति ने प्रेमानंद महाराज से नींद न आने की समस्या के बारे में बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर बिना वजह नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए. हालांकि कई बार स्ट्रेस दिनभर की चिंता के कारण नींद नहीं आती है, लेकिन कई बार शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी नींद की समस्या पैदा कर सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे 4 अहम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताएंगे, जिनकी कमी से आप रात भर जागते रहते हैं. 

 

विटामिन D की कमी
विटामिन D को 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह धूप से आसानी से मिलता है. आपको बता दें, विटामिन D केवल हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि नींद की क्वॉलिटी को भी प्रभावित करता है. ऐसे में शरीर में विटामिन D की कमी होने पर नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती है. इसे पूरा करने के लिए धूप में थोड़ी देर समय बिताएं और डाइट में दरी, दूध, अंडे और फोर्टिफाइड फूड शामिल करें. 

ओमेगा-3 फैटी एसिड
ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन को बैलेंस करता है. इसकी कमी होने पर नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है और नींद बार-बार टूटती है. रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों की डाइट में ओमेगा 3 पर्याप्त होता है, उन्हें बेहतर नींद  आती है. ओमेगा-3 की कमी पूरी करने के लिए डाइट में अखरोट, अलसी के बीज, मछली और फोर्टिफाइड अंडे शामिल करना चाहिए. 

 

विटामिन C और B6
विटामिन C शरीर को थकान और चिड़चिड़ेपन से बचाता है, जिससे नींद बेहतर आती है. नींबू, संतरा, अमरुद, टमाटर और ब्रोकली इसके अच्छे स्रोत हैं. वहीं विटामिन B6 मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे नींद लाने वाले हार्मोन को बनाने में मदद करता है. ऐसे में इसकी कमी से नींद हल्की और बेचैन हो जाती है. ऐसे में केले, चने, सूरजमुखी के बीज और मछली खाने से इसका स्तर बेहतर होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

