क्या डिवोर्स का कारण हैं लव मैरिज? प्रेम विवाह और तलाक पर प्रेमानंद महाराज ने रखी अपनी राय...

Premanand Maharaj on Divorce Cases: आज के समय में लव मैरिज यानी प्रेम विवाह को कहीं न कहीं भारत में लोगों ने स्वीकार कर लिया है. अब इसको असामान्य नहीं माना जाता. लेकिन भारत जैसे देश में तलाक के बढ़ने मामले लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए है. लव मैरिज और तलाक के बढ़ने मामलों पर वृंदावन के जाने-माने साधु प्रेमानंद महाराज अपनी स्पष्ट राय रखी है. इस खबर में हम आपको इस बारे में ही बताएंगे..

लव मैरिज का रिश्तों पर असर?

इस बारे में अपनी राय रखते हुए प्रेमानंद महाराज ने लव मैरिज का मतलब बताया. उन्होंने कहा कि, 'लव मैरिज करते हो और डिवोर्स की बात करते है. लव मैरिज का मतलब प्यार होता है. अगर कोई तुम्हें प्रेम से स्वीकार करे और फिर वह जीवरभर तुम्हारा साथ निभाए. किसी दूसरे की ओर न देखे. ये होता है लव मैरिज का मतलब. लेकिन आज के समय में बच्चे-बच्चियों को रिश्ता चुनने की छूट होती है. रिश्ते में उनकी मनमाना आचरण होता है. ऐसे में शादी के बाद भी वे खुली छूट चाहते हैं, जिससे दोनों की सोच नहीं मिल पाती और कुछ समय के बाद भी अलग होने का फैसल कर लेते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

डिवोर्स का फैसला

महाराज कहते हैं कि आज के समय में युवा शादी के बाद भी रिश्तों में खुली छूट चाहने के कारण. इसका नतीजा ये होता है कि झगड़े और कशमकश पैदा होने लगती है. इससे रिश्ता कमजोर हो जाता है और कपल अलग होने का डिवोर्स करना फैसला ले लेते हैं.

डिवोर्स के बाद की दिक्कतें

इतना ही नहीं, महाराज ने डिवोर्स के बाद होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि तलाक के बाद लोग नए साथी के साथ समय बिताते हैं, लेकिन पुराने साथी की यादें उनके मन में होती है. ऐसे में वे नए साथी की तुलना पुराने से करते हैं. इससे रिश्ते नए रिश्ते भी जटिल हो जाते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ने लगते हैं. वे कहते हैं कि केवल मन की इच्छाओं के कारण कोई फैसला लेना हमेशा स्थायी समाधान नहीं होता है.

धर्म और परंपरा का महत्व

धर्म और परंपरा की बात करते हुए महाराज ने कहा कि शादी-विवाह में धर्म और परंपरा का पालन करना भी जरूरी है. लव मैरिज में प्यार होता है, लेकिन स्थायित्व और जिम्मेदारी का अभाव रिश्तो के कमजोर कर सकता है. ऐसे में वे कहते हैं कि विवाह केवल आकर्षण या स्वतंत्रता के लिए नहीं होता, बल्कि समझ और फीलिंग्स के आधार पर भी निभाया जाना चाहिए.