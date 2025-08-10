संडे को खास बनाने के लिए ब्रेकफास्ट में केवल 30 मिनट में तैयार करें ये 3 टेस्टी चीजें, खाते ही बोलेंगे 'वाह क्या बात है'

Sunday Breakfast Ideas: अधिकतर लोग ब्रेकफास्ट को खास बनाने के लिए कुछ यूनिक तरीके के खाने को खाना बाहर जाकर काफी ज्यादा पसंद करते हैं. संडे का दिन वो दिन होता है, जब सभी लोग साथ बैठकर बातें करते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं. अगर आप संडे को फन डे बनाना चाहते हैं, तो तरह-तरह की टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी को भी आप बना सकते हैं. सोशल मीडिया पर अब आपको काफी सारे आइडियाज देखने को भी मिल सकते हैं, जो आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं. दिन की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए, जिससे पूरा दिन खुशी-खुशी जाता है. अगर आप भी खाने के लिए कुछ खास चीजों को खोज रहे हैं, तो आज आपको बताते हैं नाश्ते में केवल 30 मिनट में बनाने वाली रेसिपी, जिसको आप बिना समय खराब किए बना सकते हैं. खाने में भी टेस्टी होगी, जिसको बच्चों से लेकर बड़ों को खाना खूब पसंद आएगा. आज आपको जो रेसिपी बताने जा रहे हैं उसको आपको आज ही नोट कर लें.



नाश्ते में 30 मिनट में बनने वाली झटपट रेसिपी



1. ओट्स उपमा

अगर आप खाने में कुछ टेस्टी और हल्का खाना चाहते हैं, तो ओट्स उपमा को बानकर आप खा सकते हैं. हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट के लिए ये बेस्ट माना जाता है. इसको आप आसानी से घर पर 30 मिनट से भी पहले बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों को खा सकते हैं. टेस्टी काफी ज्यादा होता है. इसको आप ऑफिस के लिए बनाकर भी खा सकते हैं. नींबू का रस डालकर गर्मागर्म सर्व करके अपने हिसाब से मसालों को मिलाकर भी खा सकते हैं.



2. सैंडविच

सैंडविच भी आप खा सकते हैं. नाश्ते के लिए इसको काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है. इसको आप सुबह के नाश्ते में जरूर बनाकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक खा सकते हैं. आप घर पर अलग-अलग तरह से सैंडविच को बनाकर खा सकते हैं. साबुत अनाज और सब्जियों से भरपूर सैंडविच को आपको बनाना चाहिए. इसको आप 30 मिनट से पहले बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको बनाने के बाद अगर आप खाते हैं घर का हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा. चाट मसाला और धनिया को मिलाकर आप इसको अच्छे से बनाकर खा सकते हैं.



3. अंडे

अगर आप अंडे खाते हैं, तो आपकी हेल्थ पर इसका काफी अच्छा होता है. अंडे को अलग-अलग तरीके से बनाकर आप खा सकते हैं. खाने में टेस्टी और हेल्दी दोनों होता है. इससे आप भुजिया, ऑमलेट को बनाकर भी खा सकते हैं. शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको मिलेगा.